Bithumb كريپتوبيرجاسى قاتەلەسىپ كليەنتتەرگە $44 ميلليارد بيتكوين اۋدارىپ جىبەرگەن
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەياداعى Bithumb كريپتوبيرجاسى قاتەلەسىپ كليەنتتەرگە شامامەن 44 ميلليارد دوللارلىق بيتكوين اۋدارىپ جىبەرگەن، دەپ حابارلايدى BILD.
سەۋلداعى كومپانيا بۇل تۋرالى بۇگىن حابارلاپ، وقيعانىڭ جارنامالىق اكسيا كەزىندە بولعانىن جانە بۇل حاكەرلىك شابۋىل نەمەسە قاۋىپسىزدىك وسالدىقتارىمەن بايلانىستى ەمەستىگىن ناقتىلادى.
بيرجانىڭ مالىمەتىنشە، 695 كليەنتكە ءارقايسىنا 2000 ۆون (شامامەن 1,37 دوللار) كولەمىندە بونۋس بەرۋ جوسپارلانعان ەدى.
الايدا ولارعا كەمىندە 2000 بيتكوين اۋدارىلعان. كوپتەگەن الۋشى كريپتوۆاليۋتانى بىردەن ساتا باستاعان، بۇل نارىقتا كەنەت رەاكتسيا تۋدىرىپ، Bitcoin باعامى قىسقا ۋاقىتقا %17 عا تومەندەگەن.
Bithumb بولعان جاعداي ءۇشىن كەشىرىم سۇراپ، قاتە تارالعان 620 مىڭ بيتكويننىڭ %99,7 ىن قايتارا العانىن حابارلادى.
Bithumb - وڭتۇستىك كورەياداعى ەڭ ءىرى بيرجالاردىڭ ءبىرى، ساۋدا كولەمى بويىنشا تەك Upbit كە عانا تومەن كەلەدى.
ايتا كەتەلىك وڭتۇستىك كورەيادا مۇراگەرلىك سالىق سالدارىنان ميلليونەرلەر سانى ازايىپ بارادى.