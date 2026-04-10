ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:30, 10 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    بۇحارادا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاۆكات ميرزيەيەۆ بەيرەسمي كەزدەسۋ وتكىزەدى

    استانا. قازاقپارات – 11-ساۋىردە بۇحارا قالاسىندا قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ بەيرەسمي كەزدەسۋ وتكىزەدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Фото: Kazinform

    - مەملەكەتتەر باسشىلارى ەكى ەل اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىقتى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسىن، سونداي-اق وڭىرلىك كۇن ءتارتىبىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن تالقىلاۋدى جوسپارلاپ وتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    وسىعان دەيىن قازاقستان مەن وزبەكستاننىڭ ىقپالداستىعى ارتىپ كەلە جاتقانى تۋرالى جازدىق.

    Күнсұлтан Отарбай
