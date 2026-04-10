بۇحارادا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاۆكات ميرزيەيەۆ بەيرەسمي كەزدەسۋ وتكىزەدى
استانا. قازاقپارات – 11-ساۋىردە بۇحارا قالاسىندا قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ بەيرەسمي كەزدەسۋ وتكىزەدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- مەملەكەتتەر باسشىلارى ەكى ەل اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىقتى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسىن، سونداي-اق وڭىرلىك كۇن ءتارتىبىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن تالقىلاۋدى جوسپارلاپ وتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن قازاقستان مەن وزبەكستاننىڭ ىقپالداستىعى ارتىپ كەلە جاتقانى تۋرالى جازدىق.