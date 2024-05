بۋداپەشتتە انشلاگ: ديماشتىڭ كونتسەرتىن تاماشالاۋعا الەمنىڭ 77 ەلىنەن كورەرمەن كەلدى

استانا. KAZINFORM - بۋداپەشتتە Stranger تۋرى اياسىندا ديماشتىڭ العاشقى جەكە كونسەرتى ءوتتى.

ماجارستانداعى ەڭ ۇلكەن الاڭ - لاسلو پاپپ سپورتتىق ارەناسىندا انشلاگ. 77 ەلدەن كەلگەن ءانشىنىڭ جانكۇيەرلەرى Dears فاندومىنىڭ بىردەي فۋتبولكالارى، جيلەتتەرى، شارفتارى مەن باسقا دا ءتۇرلى ءتۇستى اتريبۋتتارىمەن وتە ادەمى كورىندى، - دەپ جازدى dimashnews.com.

ءار ەلدە وتكىزىلەتىن ديماش شوۋى حالىقارالىق مەرەكەگە اينالىپ جاتىر. الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىندەگى ءانشى جانكۇيەرلەرى قالاعا الدىن الا كەلىپ، ءبىر- بىرىمەن تانىسىپ، ءداستۇرلى pre-party ستيلىندە كەزدەسۋ ۇيىمداستىرادى.

بۋداپەشتتەگى كونسەرتتە ەۋروپالىق اۆتورلاردىڭ «GOLDEN» جانە «S. O. S D ' un TERRIEN EN DeTRESSe» شىعارمالارى قىتاي جانە جاپون كومپوزيتورلارىنىڭ «battle of MEMORIES» ، «JUST LET it Be» جانە «AUTUMN STRONG» سەكىلدى تۋىندىلارىمەن ۇيلەسە ورىندالدى.

ديماشتىڭ گاسترولدىك تۋرىنىڭ باستى مىندەتتەرىنىڭ ءبىرى - كورەرمەندەردى قازاقستاننىڭ ءداستۇرلى جانە زاماناۋي مادەنيەتىمەن تانىستىرۋ. «ءدۇرداراز» حالىق ءانى، «اداي» كۇيىمەن قاتار ساحنادا بەلگىلى وتاندىق اۆتورلار ەدىلجان عابباسوۆتىڭ «FLY AWAY»، دجوردان اراكەليان، ايگۇل باجانوۆا مەن مۇڭايدار بالمولدانىڭ «ماحاببات بەر ماعان» جانە ديماشتىڭ ءىنىسى ءابىلمانسۇردىڭ «TOGETHER» اتتى العاشقى كومپوزيتورلىق شىعارمالارى شىرقالدى. ديماشتىڭ «Stranger» تۋرى ۆەنگريادا ءانشىنىڭ جەكە كونتسەرتىمەن جالعاسىن تاپتى.

ديماش قۇدايبەرگەننىڭ كەلەسى كونسەرتى 24-مامىردا ىستانبۇل قالاسىندا 30 جاسقا تولعان تۋعان كۇنىنە وراي وتكىزىلەدى.