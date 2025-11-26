«بايتەرەك» حولدينگىن قايتا قۇرۋ: ديرەكتورلار كەڭەسى ينۆەستيتسيا تارتۋ بويىنشا مىندەتتەمەنى بەكىتتى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ مەملەكەت باسشىسىنىڭ ەكونوميكانىڭ ناقتى سەكتورىن قولداۋدى كۇشەيتۋ جانە ينۆەستيتسيالار تارتۋ جونىندەگى تاپسىرمالارى شەڭبەرىندە حولدينگتى ودان ءارى ترانسفورماتسيالاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا «بايتەرەك» ۇلتتىق باسقارۋشى حولدينگى» ا ق ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ وتىرىسىن وتكىزدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
حولدينگتىڭ قىزمەتىن كەڭەيتۋدى جانە ونىڭ ينۆەستيتسيالىق ساياساتىن جاڭارتۋدى ەسكەرە وتىرىپ، ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ 2026 -جىلعا ارنالعان جۇمىس جوسپارى قارالىپ، بەكىتىلدى. قۇجات ترانسفورماتسيالىق كۇن ءتارتىبىن جۇزەگە اسىرۋ، كورپوراتيۆتىك باسقارۋدى جەتىلدىرۋ، بيزنەستى قولداۋ قۇرالدارىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە ەنشىلەس قۇرىلىمداردىڭ ينۆەستيتسيالىق قىزمەتىن كەڭەيتۋ ماسەلەلەرىن قامتيدى.
ديرەكتورلار كەڭەسى «بايتەرەك» ۇلتتىق ينۆەستيتسيالىق حولدينگى» ا ق- نىڭ ترانسفورماتسياسىن ماقۇلدادى. ينۆەستحولدينگكە ينفراقۇرىلىمدىق، ەكسپورتتىق جانە يندۋستريالىق جوبالاردى قولداۋ بويىنشا قوسىمشا فۋنكتسيالار بەرىلەدى. نەگىزگى ماقسات - كاپيتالدى بەلسەندى تارتۋ، ىشكى ءوندىرىستى جانە يمپورتالماستىرۋدى دامىتۋ. سونداي-اق شيكىزاتتىق ەمەس ەكسپورتتىڭ ۇلەسىن ۇلعايتۋعا جانە باسەكەگە قابىلەتتى بيزنەستى قالىپتاستىرۋعا باسا نازار اۋدارىلىپ وتىر. ناتيجەسىندە جوعارى ءونىمدى كاسىپورىندار اشىلىپ، جاڭا جۇمىس ورىندارى قۇرىلماق. بۇل ەكونوميكانىڭ ساپالى دامۋىن جانە حالىق تابىسىنىڭ ۇلعايۋىن قامتاماسىز ەتەدى.
- قۇرىلىمى جانە مازمۇنى جاعىنان قايتا قۇرۋ ناتيجەسىندە حولدينگ ءبىز باسىم دەپ ايقىندايتىن سەكتورلارعا قارجى، قۇزىرەتتەر جانە جاڭا تەحنولوگيالار الىپ كەلەتىن ءىرى ينۆەستورلاردى تارتۋ جونىندەگى ءتيىمدى تەتىككە اينالۋعا ءتيىس. الدا اۋقىمدى جۇمىس كۇتىپ تۇر، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
پرەزيدەنتتىڭ جالپىعا بىردەي سيفرلاندىرۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىن جۇزەگە اسىرۋ شەڭبەرىندە حولدينگ باسشىلىعىنىڭ كاسىپكەرلىكتى قولداۋ سالاسىنا ج ي قۇرالدارىن ەنگىزۋ بويىنشا جاڭا پايدالى اسەر كوەففيتسيەنتى بەلگىلەندى. سونداي-اق تارتىلاتىن شەتەلدىك ينۆەستيتسيالاردىڭ كولەمىنە باسا نازار اۋدارا وتىرىپ، ءتوراعا ورىنباسارلارىنىڭ جەتەكشىلىك ەتەتىن باعىتتارى بويىنشا پايدالى اسەر كوەففيتسيەنتىن تۇزەتۋ، وڭ ديناميكانى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قاجەتتى جوسپارلى ماندەر مەن ماقساتتاردى تۇتاستاي قايتا قاراۋ تاپسىرىلدى.
وتىرىس بارىسىندا تاۋەكەلدەر بويىنشا جيىنتىق ەسەپ پەن سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى كومپلاەنس- قىزمەتتىڭ 2025 -جىلعى III توقسانداعى ەسەبى بەكىتىلدى. «بايتەرەك» باسشىلىعى ينۆەستيتسيالىق قىزمەتتى كەڭەيتۋ جاعدايىندا قارجى مودەلىنىڭ تۇراقتىلىعى جانە كورپوراتيۆتىك تاۋەكەل-مەنەدجمەنت جۇيەسىنىڭ تيىمدىلىگى تۋرالى باياندادى.
ۇكىمەتتىڭ، ۇلتتىق بانك پەن قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان بىرلەسكەن ءىس- قيمىل باعدارلاماسى شەڭبەرىندە «بايتەرەك» حولدينگى ەكونوميكانىڭ ناقتى سەكتورىنا كرەديت بەرۋ كولەمىن ۇلعايتادى. بۇگىنگى تاڭدا بيزنەسكە جالپى سوماسى 5,7 تريلليون تەڭگەگە قولداۋ كورسەتىلدى. ناتيجەسىندە جاڭا 29 مىڭ جۇمىس ورنى اشىلدى. بيىل بيزنەستى مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ جالپى مولشەرى 8 تريلليون تەڭگەگە دەيىن جەتكىزىلەتىن بولادى.
«بايتەرەك» حولدينگى جاڭا ماكروەكونوميكالىق تۇراقتاندىرۋ باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋدا نەگىزگى رولگە يە بولماق.
«بايتەرەك» حولدينگىنىڭ ءرولى كۇشەيتىلەدى.