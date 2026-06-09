«بايقوڭىر» عارىش ايلاعى الەمدىك تۋريستىك ورتالىققا اينالادى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ تاپسىرماسىمەن بايقوڭىر كەشەنىندە ءتۋريزمدى دامىتۋدىڭ 2030-جىلعا دەيىنگى تۇجىرىمداماسى بەكىتىلدى.
قۇجات حالىقارالىق دەڭگەيدە باسەكەگە قابىلەتتى تۋريستىك ءونىم قالىپتاستىرۋعا جانە سالانىڭ تۇراقتى دامۋىنا قاجەتتى جاعداي جاساۋعا باعىتتالعان.
تۇجىرىمدامانى ىسكە اسىرۋ اياسىندا شەتەلدىك تۋريستەر ءۇشىن رۇقسات بەرۋ راسىمدەرى جەڭىلدەتىلدى. قازىرگى تاڭدا قاجەتتى قۇجاتتاردى راسىمدەۋ مەرزىمى 10 كۇنگە دەيىن قىسقارتىلدى. بۇل كەشەننىڭ شەتەلدىك قوناقتار ءۇشىن قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرىپ، عارىش اپپاراتتارىنىڭ ۇشىرىلىمدارىن تاماشالاۋعا ارنالعان تۋريستىك باعدارلامالاردىڭ دامۋىنا سەرپىن بەرەدى.
تۋريزمدى دامىتۋعا قازاقستاننىڭ قاراماعىنا ءبىرقاتار نىساننىڭ بەرىلۋى دە جاڭا مۇمكىندىكتەر اشىپ وتىر. ولاردىڭ قاتارىندا گاگارين ۇشۋ الاڭى، مونتاجداۋ-جانارماي قۇيۋ كەشەنى جانە ديناميكالىق سىناقتار ستەندى بار.
اتالعان نىسانداردىڭ تۋريستىك الەۋەتى جوعارى. ولار عىلىمعا، تەحنولوگياعا جانە عارىش تاريحىنا قىزىعاتىن الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن كەلەتىن ساياحاتشىلار ءۇشىن ماڭىزدى تارتىمدىلىق ورتالىعىنا اينالا الادى.
قازىرگى ۋاقىتتا نىسانداردى جاڭعىرتۋعا جانە زاماناۋي تۋريستىك ينفراقۇرىلىم قالىپتاستىرۋعا مۇددەلى ينۆەستورلارعا ارنالعان ينۆەستيتسيالىق ۇسىنىستار ازىرلەنگەن.
سونداي-اق ۇشىرىلىمدار اراسىنداعى كەزەڭدە وقيعالى تۋريزمدى دامىتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ وتىر. بۇل باستاما جىل بويى تۇراقتى تۋريستىك اعىن قالىپتاستىرۋعا جانە كەشەننىڭ قولدانىستاعى ينفراقۇرىلىمىن ءتيىمدى پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بايقوڭىردى الەمدىك دەڭگەيدەگى تۋريستىك ورتالىق رەتىندە دامىتۋ -تۋريزم سالاسىن ءارتاراپتاندىرۋدىڭ ماڭىزدى باعىتتارىنىڭ ءبىرى. بۇل قازاقستاننىڭ حالىقارالىق تۋريستىك نارىقتاعى ۇستانىمىن نىعايتىپ، ەلدىڭ تۋريستىك تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى.