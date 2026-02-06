بايانسىز باق
استانا. قازاقپارات - 2002 -جىلى امەريكالىق كاسىپكەر دجەكسون ۋيتتاكەر لوتەرەيادان 315 ميلليون دوللار ۇتىپ الىپ، سول كەزەڭدەگى ەڭ ءىرى دجەكپوت يەگەرى اتانادى.
الايدا اينالدىرعان بىرنەشە جىلدىڭ ىشىندە ونىڭ قىزى مەن نەمەرەسى قايتىس بولادى، جۇبايىمەن اجىراسادى، ءۇيى ورتەنەدى، بار اقشاسىنان ايىرىلادى.
ول كەيىن: «مەنىڭ ءومىرىمنىڭ كۇل- تالقانىن شىعارعان سول ۇتىس»، دەپ مالىمدەگەن. ساراپشىلار مۇنداي جاعداي سيرەك ەمەس ەكەنىن ايتادى. «National Bureau of Economic Research» دەرەگىنشە، لوتەرەيا جەڭىمپازدارىنىڭ شامامەن 70 پايىزى 3-5 جىل ىشىندە قايتا قارجىلىق قيىندىققا تاپ بولادى. سەبەپ - كەنەت كەلگەن بايلىقتى باسقارۋ تاجىريبەسىنىڭ بولماۋى. زەرتتەۋلەر كورسەتكەندەي، اياق استىنان بايىعان ادامداردىڭ الەۋمەتتىك ورتاسى دا وزگەرەدى. مامانداردىڭ سوزىنشە، ومىردە بايلىقتىڭ ءوزى ەمەس، ونى باسقارۋ مادەنيەتى شەشۋشى ءرول اتقارادى.
ايتولعان ءجۇنىسحان
