باياناۋىلدا قالىڭ قارعا ومبىققان بۇلان بەينەتاسپاعا ءتۇسىپ قالدى
پاۆلودار. KAZINFORM - پاۆلودار وبلىسىندا بيىل بۇلاندار جۇرت كوزىنە ءجيى شالىنىپ ءجۇر. ماماندار جانۋارلاردىڭ تاۋلى جەردەگى ورمانعا ابدەن جەرسىنگەنىن ايتادى.
الەۋمەتتىك جەلىدە تاۋ باۋرايىنداعى قالىڭ قارعا كەپتەلىپ تۇرعان بۇلاننىڭ اسەرلى ۆيدەوسى تارادى.
بۇلاندار قازىرگى ۋاقىتتا باياناۋىل ۇلتتىق پاركىنە قاراستى ورماندى جەرلەردى كوبىرەك مەكەندەيدى.
- تۇياقتى جانۋارلار ۇلتتىق پارك اۋماعىندا كوبەيىپ، بۇگىندە سانى 90 عا جۋىقتاعان. اشىلاۋىت، قامىستى، قوعالى جەرلەرگە جايىلعاندى، تەرەكتىڭ قابىعىمەن، تاۋداعى ارشامەن قورەكتەنگەندى ۇناتادى. باياناۋىلدىڭ كۇركەلى، جاياۋ مۇسا، قاراجار اۋىلدارى ماڭىنداعى بيىك تاۋلاردا، ءجالاڭتوس اسۋى مەن مىرزاشوقىدا، قوڭىر اۋليە ۇڭگىرى ماڭىندا ءجيى ۇشىراسادى. بۇل ۆيدەو مىرزاشوقى ماڭىندا تۇسىرىلگەنگە ۇقسايدى. بۇلانداردىڭ بۇلشىق ەتى جاقسى دامىعان، وتە الەۋەتتى جانۋار. ول كەز كەلگەن قالىڭ قاردى جارىپ وتە شىعادى. بۇل جەردە بۇتا جاپىراقتارىمەن قورەكتەنىپ، كۇيىس قايىرىپ نەمەسە تىنىستاپ تۇرۋى مۇمكىن، - دەپ حابارلادى Kazinform تىلشىسىنە ۇلتتىق پاركتىڭ اعا ينسپەكتورى التىنبەك قۇرمانوۆ.
ورمانشىلاردىڭ ايتۋىنشا، اتالعان جابايى جانۋاردىڭ شوقتىعىنىڭ بيىكتىگى 2 مەترگە جەتەدى، سالماعى 600 كەلىگە جۋىقتايدى. ءتۇسى قىستا قارا قوڭىر، جازدا قوڭىرقاي، باسى، اياعى اقشىلداۋ كەلەدى. الدىڭعى اياقتارىنداعى تۇياقتارى وتكىر، بۇل قورعانۋ كەزىندە قارۋ رەتىندە قولدانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. اتالىعىنىڭ ۇلكەنىندە شەڭبەر ءتارىزدى مۇيىزدەرى بولادى.