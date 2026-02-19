باتىس تراكيادا رامازان ايى بارابان ۇنىمەن باستالدى
استانا. KAZINFORM - باتىس تراكيا تۇرىكتەرى رامازان ايىن عاسىرلاردان كەلە جاتقان بارابان ۇنىمەن قارسى الدى، دەپ حابارلايدى انادولى.
يسكەچە وڭىرىندەگى شاحين اۋىلىندا ءداستۇرلى وسمان كيىمىن كيگەن بارابانشىلار، نەگىزىنەن بالالار، بەسىن نامازىنان كەيىن اۋىل كوشەلەرىن ارالاپ، رامازان ايىنىڭ كەلگەنىن جاريالادى.
بارابان ۇنىمەن ءۇي- ءۇيدى ارالاعان بالالار اۋىلدا مەرەكەلىك كوڭىل كۇي قالىپتاستىردى.
اۋىل تۇرعىندارى ەرەكشە ىقىلاسپەن قارسى العان بۇل شارا رامازان ايىنىڭ بىرلىك پەن ىنتىماق رۋحىن نىعايتتى.
اۋىل مەشىتىندە وقىلعان دۇعالاردا تۇرعىندار رامازان ايىنىڭ يسلام الەمى مەن باتىس تراكياداعى تۇرىك ازشىلىعىنا يگىلىك اكەلۋىن تىلەدى.
سونىمەن قاتار باتىس تراكيادا قىزمەت اتقارىپ جۇرگەن مۇفتيلەر رامازانعا وراي ۇندەۋ جاساپ، مۇسىلمانداردى قۇلشىلىقتى، بىرلىك پەن اۋىزبىرشىلىكتى كۇشەيتۋگە شاقىردى.
يسكەچەنىڭ سايلانعان ءمۇفتيى مۇستافا ترامپا ءوز ۇندەۋىندە رامازاننىڭ رۋحاني ماڭىزىن اتاپ ءوتىپ، بۇل قاسيەتتى اي بۇكىل يسلام الەمى مەن ادامزاتقا بەيبىتشىلىك، تىنىشتىق جانە جاقسىلىق اكەلسىن دەگەن تىلەگىن ءبىلدىردى.
ول رامازان - قۇران تۇسە باستاعان اي ەكەنىن ەسكە سالىپ، ورازانىڭ سابىردى، مەيىرىمدىلىكتى جانە جاۋاپكەرشىلىك سەزىمىن نىعايتاتىنىن ايتتى. سونىمەن قاتار، بالالاردى ءدىني جانە ۇلتتىق قۇندىلىقتار رۋحىندا تاربيەلەۋدىڭ ماڭىزدىلىعىنا توقتالىپ، اتا-انالاردى وسى ماسەلەگە مۇقيات بولۋعا شاقىردى.
گيۋميۋلدجينەنىڭ سايلانعان ءمۇفتيى يبراگيم شەريف تە ءوز جولداۋىندا رامازاننىڭ باتىس تراكياداعى مۇسىلمان تۇرىك قاۋىمى ومىرىندە ەرەكشە ورىن الاتىنىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، رامازان «ون ءبىر ايدىڭ سۇلتانى» رەتىندە قابىلدانادى جانە بۇل ايدا اۋىزاشار، سارەسى، تاراۋيح نامازى سياقتى قۇلشىلىقتارمەن قاتار، ءوزارا جاردەمدەسۋ مەن ىنتىماق سەزىمى دە كۇشەيە تۇسەدى.
بۇعان دەيىن لوندون ورتالىعىنداعى ايگىلى كوۆەنتري-ستريت قاسيەتتى رامازان ايىنا وراي ءتورتىنشى جىل قاتارىنان ارنايى جارىق شامدارىمەن بەزەندىرىلگەنىن جازعان بولاتىنبىز.