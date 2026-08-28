باتىس التاي قورىعىندا قوڭىر ايۋ فوتوتۇزاققا ءتۇسىپ قالدى
استانا. KAZINFORM - باتىس التاي مەملەكەتتىك تابيعي قورىعىندا فوتوتۇزاققا قوڭىر ايۋ ءتۇسىپ قالدى. قورىق اۋماعىندا ورناتىلعان كامەرا جابايى اڭنىڭ ادام جوق كەزدەگى تىرشىلىگىن تاسپاعا تۇسىرگەن.
جابايى جانۋارلار ادامدى بايقاعان ساتتە كوبىنە بوي تاسالاپ ۇلگەرەدى. ال تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيتىن فوتوتۇزاقتار ولاردى مازالاماي، تابيعي ورتاداعى ارەكەتىن باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇل جولى كامەرا وبەكتيۆىنە ورماننىڭ ءىرى تۇرعىنى - قوڭىر ايۋ ىلىككەن.
- مۇنداي كادرلار قورىق ماماندارىنا جانۋارلاردىڭ تىرشىلىگىن باقىلاپ، ولاردىڭ مەكەن ەتۋ ورتاسى تۋرالى مالىمەت جيناۋعا كومەكتەسەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ناۋىرزىم قورىعىندا ورناتىلعان فوتوتۇزاققا جابايى قابان ءتۇسىپ قالعانىن حابارلاعانبىز.