باسقارۋ اكادەمياسىندا ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى وپەراتورلارىن دايارلاۋ قولعا الىندى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ ءىىم باسقارۋ اكادەمياسىندا اشىلعان ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى وپەراتورلارىن دايارلاۋعا ارنالعان مامانداندىرىلعان زەرتحانا مەن پوليگوننىڭ جۇمىسىمەن تانىستى.
جاڭا زەرتحانانىڭ ەرەكشەلىگى - FPV دروندارمەن جۇمىس ىستەۋدىڭ تولىق سيكلىن قامتۋىندا. مۇندا 3D پرينتەرلەر ارقىلى بولشەكتەردى جوبالاۋ جانە دايىنداۋدان باستاپ، درونداردى قۇراستىرۋ، تەحنيكالىق باپتاۋ جانە سىناقتان وتكىزۋگە دەيىنگى بارلىق كەزەڭدەر جۇزەگە اسىرىلادى. بۇل تىڭداۋشىلارعا پيلوتتاۋ داعدىلارىن مەڭگەرۋمەن قاتار، FPV درونداردىڭ قۇرىلىمى، جۇمىس ىستەۋ قاعيدالارى جانە پايدالانۋ ەرەكشەلىكتەرىن تەرەڭ تۇسىنۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
قۇرىلعان پوليگون ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىن باسقارۋ بويىنشا پراكتيكالىق دايىندىققا ارنالعان. وندا وپەراتورلار مانيەۆر جاساۋ، باسقارۋ داعدىلارىن جەتىلدىرۋ جانە شىنايى جەدەل جاعدايلارعا ۇقساس ورتادا وقۋ تاپسىرمالارىن ورىنداۋ مۇمكىندىگىنە يە بولادى. سونىمەن قاتار، ءىىم باسقارۋ اكادەمياسىندا ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتى وپەراتورلارىن دايارلاۋدىڭ مامانداندىرىلعان كۋرستارى ەنگىزىلدى. بۇل كۋرستار Ashyq ASpan Foundation قورىمەن بىرلەسىپ ازىرلەنگەن وقىتۋدىڭ ەكىنشى كەزەڭىن قامتيدى. ەكىنشى كەزەڭ تەرەڭدەتىلگەن پراكتيكالىق دايىندىققا، FPV دروندارمەن جۇمىس ىستەۋگە جانە كۇردەلى جاعدايلاردا شەشىم قابىلداۋ داعدىلارىن دامىتۋعا باعىتتالعان.
ءىس-شارا بارىسىندا ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىن باسقارۋ ماماندارىن دايارلاۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ جانە ىشكى ىستەر ورگاندارى قىزمەتىندە ۇشقىشسىز تەحنولوگيالاردى قولدانۋ اياسىن كەڭەيتۋ ماسەلەلەرى قارالدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن قازاقستاننىڭ دەسانتتىق-شابۋىلداۋ اسكەرلەرىندە ۇشقىشسىز اۆياتسيالىق جۇيەلەردى دامىتۋ باعىتىندا تۇراقتى ىلگەرىلەۋ بار ەكەنىن جازعان ەدىك.