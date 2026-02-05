باس پروكۋروردىڭ ورىنباسارى تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - ەرلان وتەگەنوۆ باس پروكۋروردىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن ەرلان راقىمجان ۇلى وتەگەنوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى باس پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.
ەرلان وتەگەنوۆ 1997-جىلدان باستاپ پروكۋراتۋرا ورگاندارىندا جۇمىس ىستەپ كەلەدى.
الماتى، وڭتۇستىك قازاقستان، اقمولا وبلىستارىنىڭ جانە الماتى قالاسىنىڭ پروكۋراتۋرالارىندا باسشىلىق قىزمەتتەردى اتقاردى.
الماتى تابيعاتتى قورعاۋ پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى جانە الماتى وبلىسى قاراساي اۋدانىنىڭ پروكۋرورى، اقمولا وبلىسىنىڭ سەلينوگراد، ەگىندىكول اۋداندارىنىڭ جانە الماتى وبلىسى بويىنشا تالعار اۋدانىنىڭ پروكۋرورى، الماتى قالاسىنىڭ قۇقىقتىق ستاتيستيكا جانە ارنايى ەسەپكە الۋ كوميتەتىنىڭ باسقارما باستىعى بولعان.
2019-جىلدىڭ ماۋسىمىنان باستاپ نۇر- سۇلتان قالاسى پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىن اتقاردى.