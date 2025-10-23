باس پروكۋرور بەرىك اسىلوۆ: ەلدە قىلمىس دەڭگەيى تومەندەپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت تاپسىرماسىنا سايكەس پروكۋراتۋرا ورگاندارىندا ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جانە قۇقىقتىق ءتارتىپتى نىعايتۋ باعىتىندا كەشەندى شارالار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى باس پروكۋرور بەرىك اسىلوۆ حابارلادى.
بەرىك اسىلوۆتىڭ ايتۋىنشا، ءقازىر قۇقىقتىق ستاتيستيكا جانە ارنايى ەسەپكە الۋ جونىندەگى كوميتەتتى بولجامدى-تالدامالىق ورتالىق رەتىندە قايتا قۇرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ كەلەدى.
- جينالعان مالىمەتتەردى، جاساندى ينتەللەكتتى جانە تالدامالىق قۇرالداردى بىرىكتىرۋ ارقىلى قۇقىقتىق ءتارتىپتى باسقارۋدىڭ جاڭا جۇيەسى قالىپتاسادى. سونىمەن قاتار «زاڭ مەن ءتارتىپ» تۇجىرىمداماسىن ىلگەرىلەتۋ جونىندەگى جوبالىق كەڭسە قۇرىلادى. ونىڭ نەگىزگى ماقساتى - ازاماتتىق قوعام مەن قۇقىق قورعاۋ قۇرىلىمدارىنىڭ ءوزارا ءىس-قيمىلىن كۇشەيتىپ، قوعامدا قۇقىق بۇزۋشىلىققا مۇلدەم توزبەۋشىلىك مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋ. رەسپۋبليكا بويىنشا قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋ، سالاۋاتتى ءومىر سالتىن ناسيحاتتاۋ جانە ازاماتتاردىڭ سيفرلىق قاۋىپسىزدىگى مەن قۇقىقتىق ساۋاتتىلىعىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان اكسيالار وتكىزىلىپ جاتىر. اسىرەسە ينتەرنەت-الاياقتىقپەن كۇرەسكە ەرەكشە نازار اۋدارىلعان، - دەپ جازدى اسىلوۆ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا.
باس پروكۋروردىڭ مالىمەتىنشە، كەيبىر وڭىردە اۋىل تۇرعىندارى ءوز ەركىمەن الكوگول ونىمدەرىن ساتۋدان باس تارتقان، بۇل شەشىم قىلمىستىڭ ازايۋىنا وڭ اسەر ەتكەن. سونداي-اق زاڭ بۇزۋشىلىق تۋرالى حابارلاپ، قۇقىقتىق مادەنيەتتى نىعايتۋعا ۇلەس قوسقان ازاماتتاردى ىنتالاندىرۋ جۇيەسى ازىرلەنىپ جاتىر.
بەرىك اسىلوۆ ەلدەگى قىلمىس دەڭگەيىنىڭ تۇراقتى تۇردە تومەندەپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- 2024-جىلدىڭ 9 ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 98,5 مىڭ قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىق تىركەلگەن، بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 6,7 پايىزعا از. اتاپ ايتقاندا، اسا اۋىر قىلمىستار، ۇرلىق، توناۋ جانە قاراقشىلىق فاكتىلەرى ايتارلىقتاي قىسقارعان، - دەدى ول.
باس پروكۋروردىڭ ايتۋىنشا، بۇل وڭ وزگەرىستەرگە جۇيەلى پروفيلاكتيكا، قۇقىق قورعاۋ سالاسىنداعى سيفرلاندىرۋ جانە «زاڭ مەن ءتارتىپ» تۇجىرىمداماسىن ىسكە اسىرۋ ايتارلىقتاي ۇلەس قوسقان.