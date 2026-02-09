باس پروكۋراتۋرا تەرروريزمدى ناسيحاتتاۋ مەن جالعان حابارلامالارعا قاتىستى ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - ەلدىڭ قولدانىستاعى زاڭناماسىندا تەرروريزمدى ناسيحاتتاۋ جانە تەرروريزم اكتىسىن جاساۋعا جاريا تۇردە شاقىرۋ ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپتىلىق كوزدەلگەن.
بۇل نورمالار قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى قورعاۋعا، ازاماتتاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا تونەتىن قاتەرلەردىڭ الدىنالۋعا باعىتتالعان.
اتاپ ايتقاندا، ق ك- ءنىڭ 256-بابىنىڭ سانكسياسى مۇلىكتى تاركىلەي وتىرىپ، 5 جىلدان 9 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن كوزدەيدى. ال اتالعان ارەكەتتەر بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىن، تەلەكوممۋنيكاتسيا جەلىلەرىن نەمەسە ونلاين-پلاتفورمالاردى پايدالانۋ ارقىلى جاسالعان جاعدايدا جاۋاپتىلىق ەداۋىر قاتاڭداتىلادى جانە 12 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا دەيىن جەتۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار، قىلمىستىق جاۋاپتىلىق تەك تىكەلەي شاقىرۋلارعا عانا ەمەس، تەرروريزمدى قولداۋدىڭ وزگە دە نىساندارىنا قولدانىلادى.
اتاپ ايتقاندا، جاسالعان تەررورلىق اكتىنى ماقۇلداۋ نەمەسە قولداۋ، ونىڭ ىشىندە الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى پىكىرلەر نەمەسە وزگە دە جاريالانىمدار تۇرىندە بولسا دا، تەرروريزمدى ناسيحاتتاۋ رەتىندە باعالانادى.
وسى رەتتە كونستيتۋتسيامەن كەپىلدىك بەرىلگەن ءسوز بوستاندىعى كونستيتۋتسيالىق قۇرىلىستى كۇشپەن وزگەرتۋگە، اۋماقتىق تۇتاستىقتى بۇزۋعا، مەملەكەتتىڭ قاۋىپسىزدىگىنە نۇقسان كەلتىرۋگە، سوعىسقا، سونداي-اق قاتىگەزدىك پەن زورلىق-زومبىلىق كۋلتىن ناسيحاتتاۋعا جول بەرمەيتىنىن اتاپ وتكەن ءجون.
سونىمەن بىرگە، ينتەرنەتتە جانە الەۋمەتتىك جەلىلەردە مەكتەپتەردىڭ، ساۋدا ورتالىقتارىنىڭ، اۋەجايلاردىڭ، ۆوكزالداردىڭ جانە باسقا دا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار نىسانداردىڭ «مينالانعانى» تۋرالى كورىنەۋ جالعان حابارلامالار ءجيى تارالادى. مۇنداي حابارلامالار، ادەتتە، راستالمايدى، الايدا ولاردىڭ ءارقايسىسى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى تاراپىنان ناقتى ءقاۋىپ رەتىندە قابىلدانىپ، جەدەل ارەكەت ەتۋدى تالاپ ەتەدى. مۇنداي ارەكەتتەر ءۇشىن ق ك- ءنىڭ 273-بابىندا تەررورلىق اكت جاسالاتىنى تۋرالى كورىنەۋ جالعان حابارلاما بەرگەنى ءۇشىن 5 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا دەيىنگى قىلمىستىق جاۋاپتىلىق كوزدەلگەن. الايدا، وسىنداي قىلمىستاردى جاساعان تۇلعالار وزدەرىنىڭ انونيمدى بولىپ قالامىز دەپ قاتەلەسىپ ويلايدى.سيفرلاندىرۋ مەن «اقىلدى» شەشىمدەردىڭ دامۋى جاعدايىندا قۇقىق بۇزۋشىنىڭ كىم ەكەنىن انىقتاۋ - تەك ۋاقىت ماسەلەسى.
ماسەلەن، وتكەن جىلى جالعان تەرروريزم فاكتىلەرى بويىنشا 25 قىلمىستىق ءىس سوتقا جولدانعان.
ولاردىڭ بىرىندە 11-سىنىپ وقۋشىسى وزگە ادامنىڭ اتىن ايتىپ، داۋىسىن وزگەرتىپ جانە IP- ادرەستى الماستىراتىن باعدارلامالاردى قولدانا وتىرىپ، جەتىساي قالاسىنداعى مەكتەپتەردىڭ بىرىندە جارىلعىش قۇرىلعى قويىلعانى تۋرالى پوليتسياعا حابارلاعان. ءوزىنىڭ كىم ەكەنىن جاسىرۋعا تىرىسقانىنا قاراماستان، كامەلەتكە تولماعان تۇلعا انىقتالىپ، 1 جىلعا باس بوستاندىعىن شەكتەۋ جازاسىنا سوتتالعان.
تاعى ءبىر جاعدايدا اقتاۋ قالاسىنىڭ تۇرعىنى ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىنىڭ بىرىندە بومبا بار ەكەنى تۋرالى جالعان حابارلاما جاساعانى ءۇشىن 1 جىل 6 ايعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا كەسىلدى.
- ءاربىر وسىنداي حابارلاما ت ج م، پوليتسيا، ۇ ق ك بولىمشەلەرى مەن جەدەل جاردەم بريگادالارىنىڭ قاتىسۋىمەن اۋقىمدى تەكسەرۋلەر جۇرگىزۋگە اكەپ سوعادى. وعان جۇمسالعان كۇش پەن قاراجات كىنالى تۇلعالاردان ءوندىرىپ الىنادى. باس پروكۋراتۋرا ازاماتتاردى پاراساتتىلىققا، الاتا- انالاردى بالالاردىڭ ينتەرنەتتەگى جانە الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى مىنەز- قۇلقى مەن بەلسەندىلىگىنە ەرەكشە نازار اۋدارۋعا شاقىرادى. ءتىپتى «ءازىل» رەتىندە قابىلدانعان ارەكەتتىڭ ءوزى اۋىر قۇقىقتىق سالدارعا اكەلىپ، ادامنىڭ تاعدىرىن تۇبەگەيلى وزگەرتۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن شىمكەنت، اتىراۋ مەن اقتوبە تۇرعىندارى تەرروريزمدى ناسيحاتتاعانى ءۇشىن سوتتالعانى تۋرالى جازدىق.