باس پروكۋراتۋرا رەفەرەندۋمعا قاتىستى ساۋالناما جۇرگىزۋ ءتارتىبىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باس پروكۋراتۋراسى رەفەرەندۋمعا بايلانىستى ساۋالناما جۇرگىزۋ ءتارتىبىن ءتۇسىندىردى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىنا (2026 -جىلعى 11-اقپانداعى №1170-جارلىق) سايكەس 2026 -جىلعى 15-ناۋرىزعا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم تاعايىندالدى. رەفەرەندۋمعا مىناداي تۇجىرىمداعى ماسەلە شىعارىلدى: «بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا 2026 -جىلعى 12-اقپاندا جاريالانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىن قابىلدايسىز با؟»
ونى ازىرلەۋ مەن وتكىزۋ ءتارتىبى «رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم تۋرالى» جانە رەفەرەندۋم تۋرالى زاڭناماعا قايشى كەلمەيتىن بولىگىندە «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى سايلاۋ تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭدارىمەن رەتتەلەدى.
«رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭىنىڭ 7-1-بابىنا سايكەس رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا بايلانىستى قوعامدىق پىكىرگە ساۋال سالۋ «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى سايلاۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسيالىق زاڭىندا بەلگىلەنگەن تالاپتارعا سايكەس وعان دايىندىق پەن وتكىزۋ كەزەڭىندە جۇرگىزىلۋگە ءتيىس، - دەلىنگەن باس پروكۋراتۋرا حابارلاماسىندا.
بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى، ونلاين-پلاتفورمالار سايلاۋعا بايلانىستى قوعامدىق پىكىرگە ساۋال سالۋ ناتيجەلەرىن جاريالاعان كەزدە ساۋال جۇرگىزگەن زاڭدى تۇلعانى، ساۋال جۇرگىزۋگە تاپسىرىس بەرگەن جانە ونىڭ اقىسىن تولەگەن تۇلعالاردى، ساۋال جۇرگىزىلگەن ۋاقىتتى، اقپارات جيناۋ ءادىسىن، سۇراقتىڭ ناقتى تۇجىرىمىن، ساۋال سالىنعانداردىڭ سانى مەن ساۋال سالۋ ناتيجەلەرىنىڭ قاتەلىك كوەففيتسيەنتىن كورسەتۋگە مىندەتتى.
- قوعامدىق پىكىرگە ساۋال سالۋدى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس تىركەلگەن، قوعامدىق پىكىرگە ساۋال سالۋدى جۇرگىزۋ بويىنشا كەمىندە بەس جىل تاجىريبەسى بار زاڭدى تۇلعالار ءتيىستى قۇجاتتاردىڭ كوشىرمەلەرىن قوسا بەرىپ، بۇل تۋرالى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىن جازباشا تۇردە الدىن الا حاباردار ەتە وتىرىپ جۇرگىزۋگە قۇقىلى.
ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنا جىبەرىلەتىن حابارلامادا ساۋال سالۋدى جۇرگىزۋگە قاتىساتىن جانە وسى سالادا جۇمىس تاجىريبەسى بار ماماندار تۋرالى، قوعامدىق پىكىرگە ساۋال سالۋ جۇرگىزىلەتىن وڭىرلەر تۋرالى، قولدانىلاتىن تالداۋ ادىستەرى تۋرالى مالىمەتتەر كورسەتىلەدى.
قوعامدىق پىكىرگە ساۋال سالۋ ناتيجەلەرىن داۋىس بەرىلەتىن كۇننىڭ الدىنداعى بەس كۇن ىشىندە جانە داۋىس بەرىلەتىن كۇنى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا، ونلاين- پلاتفورمالاردا جاريالاۋعا جول بەرىلمەيدى، - دەلىنگەن حابارلاما.
سونداي-اق سايلاۋ كۇنى داۋىس بەرۋگە ارنالعان ءۇي-جايدا نەمەسە پۋنكتتە قوعامدىق پىكىرگە ساۋال سالۋدى جۇرگىزۋگە تىيىم سالىنادى («قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى سايلاۋ تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭىنىڭ 28-بابىنىڭ 9-تارماعى).
بۇل تالاپتاردى بۇزعانى ءۇشىن اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 120-بابىنا سايكەس اكىمشىلىك جاۋاپتىلىق كوزدەلگەن.
- وسى ارادا بۇگىنگى كۇنى 4 بۇزۋشىلىق انىقتالدى، ونىڭ ىشىندە رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا قاتىستى زاڭسىز قوعامدىق پىكىرگە ساۋال سالۋدى جۇرگىزۋدىڭ 3 فاكتىسى جانە ساۋال سالۋدىڭ قورىتىندىلارىن ءتيىستى دەرەكتەمەلەرسىز جاريالاۋ 1 فاكتىسى.
2-ى جاعدايدا ساۋالنامالاردى جەكە تۇلعالار، ال باسقا جاعدايدا - زاڭدى تۇلعا ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنىڭ فۋنكتسيالارىن جۇزەگە اسىراتىن ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنالدىن الا حاباردار ەتۋىنسىز جۇرگىزگەن.
اتالعان فاكتىلەر بويىنشا پروكۋراتۋرا ورگاندارى ەكى ازامات پەن ءبىر زاڭدى تۇلعانى قازاقستان رەسپۋبليكاسى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 120-بابىنىڭ 3-بولىگى بويىنشا اكىمشىلىك جاۋاپتىلىققا تارتتى، ولارعا ايىپپۇل سالىندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار ءبىر باسپا باسىلىم يەسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 120-بابىنىڭ 1-بولىگى بويىنشا قوعامدىق پىكىرگە جۇرگىزىلگەن ساۋالناما ناتيجەلەرىن زاڭدا كوزدەلگەن مىندەتتى دەرەكتەمەلەرسىز جاريالاعانى ءۇشىن جاۋاپتىلىققا تارتىلدى.
كونستيتۋتسياعا سايكەس (83-باپ) پروكۋراتۋرا ورگاندارى رەفەرەندۋم وتكىزۋدىڭ بارلىق كەزەڭىندە زاڭدىلىقتىڭ ساقتالۋىن قاداعالاۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
- جوعارىدا باياندالعاندى ەسكەرىپ، باس پروكۋراتۋرا ازاماتتاردى، قوعامدىق ۇيىمدار مەن بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىن رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا دايىندىق جانە ونى وتكىزۋ كەزىندە قولدانىستاعى زاڭنامانى قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرادى، - دەلىنگەن پروكۋراتۋرا حابارلاماسىندا.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى 2026 -جىلعى 15-ناۋرىزدا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتكىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويعان ەدى.