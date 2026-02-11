باس پروكۋراتۋرا نىعماتۋليندەرگە قاتىستى تەرگەۋگە تۇسىنىكتەمە بەردى
استانا. KAZINFORM - باس پروكۋروردىڭ ورىنباسارى عالىمجان قويگەلديەۆ نىعماتۋليندەرگە قاتىستى ءىستىڭ قاي كەزەڭدە ءجۇرىپ جاتقانىن ايتتى.
- ارعىن نىعماتۋلينگە قاتىستى ىزدەۋ جاريالاندى، ياعني قاراعاندى وبلىسىندا حوككەي كلۋبىنا بولىنگەن قاراجاتتى جىمقىرۋ دەرەگى بويىنشا ءىس قوزعالدى، - دەدى ع. قويگەلديەۆ پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
سونىمەن قاتار ول ەرلان نىعماتۋلينگە قاتىستى ءىس تەرگەلىپ جاتقانىن ايتتى.
- ال نۇرجان نۇرلانوۆقا قاتىستى ءىس تە تەرگەلىپ جاتىر. قازىر قۇقىقتىق كومەك جونىندەگى سۇراۋدى تۇركياعا جولدادىق. اتالعان ىستەر تەرگەۋ ساتىسىندا، - دەدى باس پروكۋروردىڭ ورىنباسارى.
ەسكە سالايىق، 2025 -جىلى 3 - ناۋرىزدا ەلىمىزدىڭ پروكۋراتۋرا ورگاندارى بۇرىنعى ءماجىلىس سپيكەرى نۇرلان نىعماتۋليننىڭ اعاسى ارعىن نىعماتۋلينگە ىزدەۋ جاريالادى.
بىلتىر ءساۋىر ايىندا باس پروكۋروردىڭ ورىنباسارى عالىمجان قويگەلديەۆ نۇرجان نۇرلان ۇلى مەن ەرلان زايروللا ۇلىنا قاتىستى شاعىم تۇسكەنىن ايتقان ەدى.