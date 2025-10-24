ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:25, 24 - قازان 2025 | GMT +5

    باس پروكۋراتۋرا نۇربول نازاربايەۆتىڭ دا اكتيۆتەرىن تەكسەرىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - باس پروكۋرور بەرىك اسىلوۆ زاڭسىز يەمدەلگەن اكتيۆتەردى قايتارۋ جۇمىسى بولات نازاربايەۆتىڭ ۇلى نۇربول نازاربايەۆتى دا قامتىعانىن ءمالىم ەتتى.

    ا
    Коллаж: Kazinform; Gov.kz

    - زاڭسىز يەمدەنىلگەن اكتيۆتەردى مەملەكەتكە قايتارۋ تۋرالى» زاڭ شەڭبەرىندەگى جۇمىسپەن ءسىزدىڭ ساۋالىڭىزدا كورسەتىلگەن تۇلعا دا قامتىلعان. دەگەنمەن، زاڭنىڭ 8-بابىنىڭ 3-تارماعىنا سايكەس اكتيۆتەردى قايتارۋ جونىندەگى ۋاكىلەتتى ورگان جانە كوميسسيانىڭ مۇشەلەرى الىنعان مالىمەتتەردىڭ ساقتالۋىن جانە قۇپيالىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە مىندەتتى. ءسىز كورسەتكەن اقپارات اكتيۆتەردى زاڭسىز يەمدەنۋگە، شىعارۋعا قارسى ءىس-قيمىل جاساۋ جانە ولاردى قايتارۋ بارىسىنداعى جۇمىستا ەسكەرىلەدى، - دەپ جازادى باس پروكۋرور.

    ەسكە سالساق، ءماجىلىس دەپۋتاتى ازات پەرۋاشيەۆ سارىاعاش اكىمدىگى بولات نازاربايەۆتىڭ ءىسىن جەلەۋ ەتىپ، باسقا كاسىپكەردىڭ شيپاجايىن تارتىپ العانىن مالىمدەگەن بولاتىن.

    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
