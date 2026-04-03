«بارسەلوناداعى» تۇڭعىش قازاق: فۋتبولشىنىڭ اكەسى ەكسكليۋزيۆتى سۇحبات بەردى
استانا. KAZINFORM - كۇنى كەشە عانا الەمدىك ب ا ق نەبارى 15 جاستاعى قازاقستاندىق فۋتبولشىنىڭ «بارسەلونا» جۇيەسىنە قابىلدانعانىن جارىسا جازدى.
كاتالونيالىق كلۋب ساپىنا شاقىرتۋ العان ورالدىق كارىم مەڭدىحانوۆتىڭ ەسىمى از ۋاقىت ىشىندە حالىقارالىق دەڭگەيدە اتالا باستادى. وسى ورايدا جاس فۋتبولشىنىڭ اكەسى رۋسلان مەڭدىحانوۆپەن ەكسكليۋزيۆتى سۇحبات جاساپ، كوپشىلىكتى قىزىقتىرعان ساۋالدارعا جاۋاپ ىزدەپ كوردىك.
العاشقى قادام جانە العاشقى باپكەر
كارىمنىڭ فۋتبولداعى جولى ورال قالاسىندا باستالعان. ول التى جاسىندا «سپارتاك يۋنيور» كلۋبىنا كەلگەن. ءدال وسى جەردە ونىڭ قابىلەتىن العاش بايقاعان باپكەر - سەرگەي كونداكوۆ.
بالا فۋتبولدى ءوزى تاڭدادى. ءبىز ارنايى باعىتتامادىق. العاش بايقاعان ادام - سەرگەي كونداكوۆ. سول كىسى «بۇل بالادا قابىلەت بار» دەپ، ءوزى جۇمىس ىستەدى. نەگىزگى ىرگەتاسىن سول جاتتىقتىرۋشى قالادى، - دەيدى رۋسلان مەڭدىحانوۆ.
بۇل كەزەڭ كارىم ءۇشىن شەشۋشى بولدى. ياعني بۇگىنگى جەتىستىكتىڭ نەگىزى ءدال وسى ورالداعى العاشقى دايىندىق كەزىندە قالانعان.
استاناداعى كەزەڭ: جۇيەدەن تىس دايىندىق
كەيىن وتباسى استاناعا كوشەدى. الايدا بۇل كەزەڭدە كارىم كاسىبي اكادەميالاردىڭ بىرىنە تۇسە الماعان.
استانادا جۇرگەندە ەشكىم شاقىرعان جوق. بىردە-ءبىر كلۋبتان ۇسىنىس بولعان جوق. ءوزىمىز دايىندالىپ جۇردىك، - دەيدى اكەسى.
دەگەنمەن بۇل ۋاقىتتا ناتيجە كورىنبەسە دە، ناقتى شەشىم قابىلدانعان كەزەڭ بولدى.
يسپانيا: تاۋەكەل مەن بەيىمدەلۋ
2022-جىلى كارىم نەبارى 11 جاسىندا يسپانياعا كەتكەن. بۇل - ەشقانداي باعدارلاما ەمەس، تولىقتاي وتباسىنىڭ جەكە شەشىمى.
ءوزىم اپارىپ تاستادىم. ەشقانداي باعدارلاما بولعان جوق. بارلىعىن ءوز قاراجاتىمىزبەن جاسادىق، - دەيدى رۋسلان مەڭدىحانوۆ.
العاشقى ەكى جىل فۋتبولدان گورى بەيىمدەلۋگە كەتكەن.
ەكى جىل بويى ءتىل ۇيرەندى، جاتتىعۋلارعا بارىپ ءجۇردى. سەبەبى قۇجات جاعى رەتتەلمەي، ەشقايدا شىعا المادى، سوعان قاراماستان جاتتىعۋىنان قالعان ەمەس. بۇل كەزەڭدى باستان وتكىزۋ كەرەك بولدى، - دەيدى ول.
العاشقى كلۋبتار جانە ويىن تاجىريبەسى
وسىدان كەيىن كارىم يسپانياداعى جەرگىلىكتى كلۋبتاردا ويناي باستايدى. الدىمەن «Cerdanyola» كومانداسىندا ونەر كورسەتىپ، كەيىن «Sant Cugat» كلۋبىنا اۋىسادى.
2025-جىلدىڭ كۇزىندە ول يسپانيا چەمپيوناتىندا (U-15) دەبيۋت جاساپ، بىردەن نەگىزگى قۇرامعا ەنەدى. ماۋسىم بارىسىندا ەكى گول سوعىپ، تۇراقتى ويىن تاجىريبەسىن العان.
العاشىندا از وينادى، ءبىراق ءوزىن كورسەتتى. كەيىن نەگىزگى قۇرامعا كىردى. قازىر تۇراقتى ويناپ ءجۇر، - دەيدى اكەسى.
«بارسەلونا» نازارىنا ىلىگۋ
ماۋسىم بارىسىندا «Sant Cugat» «بارسەلونا» كومانداسىنا قارسى ەكى ماتچ وتكىزەدى. كارىم ەكى ويىندا دا تولىق ۋاقىت الاڭدا بولىپ، قارسىلاس قورعانىسىنا قىسىم جاساپ، سكاۋتتاردىڭ نازارىن اۋدارعان.
جەلتوقسان ايىنان باستاپ سكاۋتتار حابارلاسا باستادى. باسىندا سەنبەدىك. ءبىراق كەيىن ناقتى شاقىرتۋ كەلگەندە ءبارى انىق بولدى، - دەيدى رۋسلان مەڭدىحانوۆ.
كەيىن اكەسى مەن بالاسى كلۋب وكىلدەرىمەن كەزدەسىپ، كەلىسسوز جۇرگىزەدى.
ولار «بالاڭىز بىزگە كەرەك» دەدى. مۇنداي ۇسىنىستان باس تارتۋ مۇمكىن ەمەس. بۇل - كەز كەلگەن بالانىڭ ارمانى، - دەيدى ول.
ناتيجەسىندە كارىم مەڭدىحانوۆ كاتالونيالىق كلۋبپەن ءۇش جىلدىق كەلىسىمشارتقا وتىردى.
قانشا قارجى، قانشا ەڭبەك كەتتى؟
جاس ويىنشىنىڭ بۇل دەڭگەيگە جەتۋى ۇلكەن قارجىلىق شىعىندى تالاپ ەتكەن.
ايىنا كەمىندە 500 مىڭنان 1 ميلليون تەڭگەگە دەيىن شىعىن بولدى. تۇرۋ، وقۋ، جاتتىعۋ - ءبارى اقىلى، - دەيدى رۋسلان مەڭدىحانوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، بىرنەشە جىل بويى تۇراقتى تۇردە ينۆەستيتسيا قۇيىلعان.
بۇل وڭاي جول ەمەس. ەڭ باستىسى، ەڭبەك اقتالدى، - دەيدى ول.
«بۇل - تەك باستاماسى»
قازىر كارىم يسپانيادا ءبىلىم الىپ ءجۇر جانە فۋتبولمەن قاتار وقۋىن جالعاستىرىپ كەلەدى. اكەسى بۇل جەتىستىكتى سوڭعى ناتيجە ەمەس، ۇلكەن جولدىڭ باسى دەپ ەسەپتەيدى.
باسىندا سەنۋ قيىن بولدى. قازىر ءبارى انىق. ءبىراق بۇل - تەك باستاماسى، - دەيدى اكەسى.
كارىم مەڭدىحانوۆ - بارسەلونا جۇيەسىنە قابىلدانعان العاشقى قازاقستاندىق. ورالداعى العاشقى باپكەردەن باستالعان بۇل جول ەندى الەمدىك فۋتبولدىڭ ەڭ جوعارى دەڭگەيىنە قاراي جالعاسىپ جاتىر.
el.kz