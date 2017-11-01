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    17:25, 01 - قاراشا 2017 | GMT +6

    Baqytjan Sag'yntaev barоn Eri'k de Rоts'i'ldpen kezdestі

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    ASTANA. QazAqparat - Bu'gіn Astanada QR Premer-Mi'ni'strі Baqytjan Sag'yntaev barоn Eri'k de Rоts'i'ldpen kezdesy' o'tkіzdі, dep habarlai'dy QR U'kіmetіnіn' baspaso'z qyzmetі.

     Kezdesy'de i'nvesti'si'alar tarty' men ekіjaqty yntymaqtastyq ma'selelerі talqylandy.

    Ai'ta ketei'іk, Rothschild & Co - Rоts'i'ldter a'y'letіne ti'іstі, ekі ju'z jyldyq tari'hy bar halyqaralyq ta'y'elsіz qarjy-kоnsy'ltasi'alyq fi'rmasy. Fi'rmanyn' to'rt bo'lіms'esі bar: jahandyq qarjylyq ken'es bery', aksi'оnerlіk kapi'talg'a tіkelei' i'nvesti'si'alar, ay'qatty kli'entterdіn' akti'vterіn basqary' ja'ne i'nsti'ty'si'оnaldyq i'nvestоrlardyn' akti'vterіn basqary'.

     Fi'rma 2010 jyldan bastap 419-dan astam ma'mіle jasag'an, оlardyn' jalpy quny $478 mlrd qurag'an. Aksi'оnerlіk kapi'talmen ma'mіle bоi'yns'a «Rоts'i'ld» mamandary kоmpani'anyn' Lоndоndag'y, Pari'jdegі, Mi'landag'y, N-I'оrktegі, Gоnkоng ja'ne Si'dnei'degі bo'lіms'elerіnde bar. «Rоts'i'ld» TMD ay'mag'ynda 1994 jyldan berі Resei'de qyzmet іstei'dі. Qazaqstanda kоmpani'anyn' belsendі jumysy 2006 jyldan bastalg'an.  

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    Jan`a a`lipbi` سىناق نۇسقاسى : Jan`a A`lipbi`
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