بالقاش ءدامحاناسىنداعى اتىسقا قاتىستىلار ىزدەستىرىلىپ جاتىر
بالقاش. KAZINFORM - بالقاشتاعى ءدامحانالاردىڭ بىرىندە تانىستار اراسىندا تۋىنداعان جانجال توبەلەسكە ۇلاسىپ، تراۆماتيكالىق قارۋ قولدانىلعان. وقيعا سالدارىنان داياشى زارداپ شەگىپ، ءىس تەرگەۋى وڭىرلىك پوليتسيا باسشىلىعىنىڭ باقىلاۋىنا الىندى.
بالقاشتا پوليتسەيلەر قالاداعى ءدامحانالاردىڭ بىرىندە بولعان جانە اتىسپەن اياقتالعان جانجالعا قاتىسقان بارلىق تۇلعالاردى انىقتادى. بۇل تۋرالى قاراعاندى وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى ءمالىم ەتتى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، وقيعا 21-مامىر كۇنى ءتۇن ورتاسى شاماسىندا بولعان. ءدامحاناعا كەلگەن تانىستار اراسىندا كيكىلجىڭ تۋىنداپ، كوپ ۇزاماي ول توبەلەسكە ۇلاسقان. جانجال بارىسىندا تراۆماتيكالىق قارۋ قولدانىلعان.
وقيعا سالدارىنان ءدامحانا داياشىسى جاراقات الدى. ەر ادام وقتان جەڭىل جارالانعان.
اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. پوليتسيا مالىمەتىنشە، وقيعاعا قاتىسقان بارلىق ازاماتتاردىڭ جەكە باسى انىقتالعان. قازىرگى ۋاقىتتا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى كۇدىكتىلەردىڭ جۇرگەن جەرىن انىقتاپ، ولاردى ۇستاۋعا باعىتتالعان جەدەل-ىزدەستىرۋ شارالارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
پوليتسيا دەپارتامەنتىندە تەرگەۋ بارىسى قاراعاندى وبلىسى پ د باسشىلىعىنىڭ ەرەكشە باقىلاۋىندا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
تەرگەۋ مۇددەسىنە بايلانىستى وزگە اقپارات ازىرگە جاريا ەتىلمەيدى.