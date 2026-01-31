بالالارعا ارنالعان قانتتى سۋسىندار جارناماسىنا تىيىم سالۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - بالالاردىڭ دەنساۋلىعىنا زيان كەلتىرەتىن قانت قوسىلعان سۋسىنداردىڭ جارناماسىنا تىيىم سالۋ قاجەت. سونىمەن قاتار، مۇنداي ءتاتتى گازدالعان سۋسىندار دۇكەندەردە قىزىل ءتۇستى باعا بەلگىلەرىمەن بولەك سورەلەردە ورنالاسۋى ءتيىس. بۇل تۋرالى ت ا س س اگەنتتىگىنە رەسەي قوعامدىق پالاتاسى حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى ۆلاديسلاۆ گريب مالىمدەدى.
- زياندى فاكتورلاردى ەسكەرە وتىرىپ، بالالارعا ارنالعان قانتتى سۋسىنداردىڭ جارناماسىنا تىيىم سالۋدى ۇسىنامىن، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي سۋسىنداردىڭ قاپتامالارىندا دەنساۋلىققا زيانى تۋرالى ءىرى ءارى كوزگە بىردەن تۇسەتىن ەسكەرتپە جازۋلار بولۋى كەرەك.
- دۇكەندەردە بۇل ونىمدەر بولەك سورەلەردە، قىزىل ءتۇستى باعالارمەن جانە شەكتەۋلى تۇتىنۋعا ۇسىنىلاتىنى جونىندە ەسكەرتپەمەن تۇرۋى ءتيىس، - دەدى ۆلاديسلاۆ گريب.
ول دارىگەرلەردىڭ قانت قوسىلعان سۋسىنداردىڭ زيانى جونىندە كوپتەن بەرى ايتىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ىشىندە بالالارعا ءجيى ۇسىنىلاتىن ءتاتتى گازدالعان سۋسىندار، قاپتاماداعى شىرىندار، نەكتارلار مەن مورستار بار.
- قانت ديابەتى، سەمىزدىك، تىسجەگى، سونداي-اق مۇنداي سۋسىندارعا تاۋەلدىلىك اسەرى - مەملەكەت نازار اۋدارۋى ءتيىس وزەكتى ماسەلەلەر. دارىگەرلەر بۇل جونىندە بۇرىننان دابىل قاعىپ كەلەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
