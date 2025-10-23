بالا مەن جۇمىس اراسىنداعى بالانستى قالاي ساقتاۋ كەرەك - پسيحولوگ كەڭەسى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ءاربىر جەتىنشى اتا-انا جۇمىسباستىلىعىنا بايلانىستى بالاسىنا جەتكىلىكتى كوڭىل بولە الماي ءجۇر. بۇل - بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتى جۇرگىزگەن الەۋمەتتىك زەرتتەۋ ناتيجەسى. وسى ماسەلەگە قاتىستى پسيحولوگ عالياش ماقاشيەۆا پىكىر ءبىلدىردى.
- مەنىڭ ويىمشا، بۇل تەك سىلتاۋ. سەبەبى بالاعا كوڭىل ءبولۋ ءۇشىن مىندەتتى تۇردە جانىندا وتىرۋ شارت ەمەس. ەموتسيالىق بايلانىستى انتاركتيدادا ءجۇرىپ تە ورناتۋعا بولادى. كوپ اتا-انالار بالانى كىشكەنتاي كەزىندە ەركەلەتەدى، ويتكەنى ول كەزدە بالادان ەنەرگيا الادى، ونىڭ ءتاتتى قىلىعىنا قۋانادى. ءبىراق بالا وسكەن سايىن ەموتسيالىق بايلانىس ازايىپ، ارا قاتىناس سالقىنداي باستايدى. ال شىن مانىندە، بالاعا كۇنىنە جيىرما مينۋت ۋاقىت ءبولىپ، سويلەسىپ، ساباعىن قاراۋ دا جەتكىلىكتى، - دەيدى مامان بۇگىن Live باعدارلاماسىندا.
پسيحولوگتىڭ ايتۋىنشا، بالامەن فيزيكالىق قاتىناس ەمەس، ەموتسيونالدى بايلانىس ماڭىزدى. اتا- انا جۇمىستان شارشاپ كەلسە دە، بالانىڭ بولمەسىندە بىرگە وتىرىپ، جاي عانا جىلى جۇزبەن قاراپ، ويىن تىڭداۋى - ونىڭ ساناسىندا «مەن ماڭىزدى اداممىن» دەگەن سەنىمدى قالىپتاستىرادى. ال «شۋلاما»، «كەتشى ءارى» دەگەن سوزدەر، كەرىسىنشە، بالاعا سۋىق اسەر ەتەدى.
- كوپ وتباسىندا اكە بالا ومىرىنە فيزيكالىق جاعىنان دا، ەموتسيونالدى تۇرعىدان دا از ارالاسادى. بالا تاربيەسىمەن كوبىنە اناسى اينالىسادى، ەر ادامدار «مەن نە ىستەي الام؟» دەپ تارتىنادى. ەگەر اكەگە بالا كۇنىندە ءوزى اكەسىنىڭ نازارى جەتىسپەگەن بولسا، ول وسكەندە دە سول مودەلدى قايتالايدى. سوندىقتان ءار اكە ءوزى جاڭا فورمۋلا جاساۋى كەرەك. ءوز بالاسىنا جان جىلۋىن بەرۋگە تالپىنسا، ۇرپاق اراسىنداعى وسى ولقىلىقتى توقتاتۋعا بولادى، - دەيدى عالياش ماقاشيەۆا.
پسيحولوگتىڭ پىكىرىنشە، جۇمىس پەن بالا تاربيەسى اراسىنداعى ءمىنسىز تەپە-تەڭدىك بولمايدى. ءبىراق بۇل - بالامەن بايلانىستى ۇزۋگە سەبەپ ەمەس.
- بالا جارىسقا قاتىسىپ جاتسا، «بالام، مەن سەن ءۇشىن ۋايىمداپ وتىرمىن، جەڭسەڭ دە، جەڭبەسەڭ دە، سەنى جاقسى كورەمىن» دەپ حابارلاسۋ دا جەتكىلىكتى. ول ءۇشىن كوپ ۋاقىت قاجەت ەمەس، ءبىر قوڭىراۋدىڭ ءوزى بالانىڭ ەسىندە قالادى، - دەيدى ول.
عالياش ماقاشيەۆا قوعامدا ەڭ كوپ كەزدەسەتىن قاتەلىكتەردىڭ ءبىرى - تاربيەنى نوتاتسيا، ياعني اقىل ايتۋ دەپ ءتۇسىنۋ ەكەنىن ايتادى.
- تاربيە - ءسوز ەمەس، ءىس ارقىلى بەرىلەتىن قۇندىلىق. بالا اتا- اناسىنىڭ ماحابباتىن، قىزىعۋشىلىعىن، قامقورلىعىن سەزىنۋى كەرەك. قازىر الىستى جاقىنداتاتىن قۇرالدار كوپ - ۆيدەوقوڭىراۋ، حات، حابار. باستىسى - بالا ءوزىن ماڭىزدى سەزىنسىن، - دەيدى مامان.
سونىمەن قاتار، پسيحولوگ قىز بالا مەن اكە اراسىنداعى قارىم-قاتىناسقا دا ەرەكشە توقتالدى.
- كوپ ەر ادام بويجەتىپ كەلە جاتقان قىزىنا سالقىن قارايدى. «ارتىق كەتىپ قالام با؟» دەگەن قورقىنىش بار. ءبىراق سول سالقىندىق قىزدىڭ جۇرەگىندە «مەندە بىرنارسە دۇرىس ەمەس» دەگەن وي تۋدىرادى. كەيىن ول ءوزىن باعالامايتىن، ءبىراق «سەنى جاقسى كورەمىن» دەپ ايتاتىن ادامعا تاۋەلدى بولۋى مۇمكىن. سوندىقتان قىز بالانىڭ ومىرىندەگى اكە ءرولى - ەڭ العاشقى ەر- وبراز ەكەنىن ۇمىتپاۋ كەرەك، - دەيدى عالياش حانىم.
ونىڭ سوزىنشە، اكە مەن بالا اراسىنداعى جىلۋلىق - ۇلت بولاشاعىنا اسەر ەتەتىن ماڭىزدى فاكتور. ەگەر اكە ءوز ەموتسياسىن كورسەتىپ، بالامەن اشىق سويلەسۋدى ۇيرەنسە، كەلەسى بۋىن دا سول مادەنيەتتى جالعاستىرادى.
- اكە ءرولىن مىندەت ەمەس، جۇرەك قالاۋى دەپ قاراۋ كەرەك. بالاڭىزعا ەموتسيانى ءسىز بەرمەسەڭىز، ەشكىم بەرە المايدى. سول بايلانىس ۇزىلمەۋى كەرەك، - دەپ قورىتىندىلادى پسيحولوگ عالياش ماقاشيەۆا.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا ءاربىر جەتىنشى اتا-انا جۇمىسباستىلىعىنا بايلانىستى بالاسىنا كوڭىل بولە الماي جۇرگەنىن جازعان ەدىك.
ەربول جانات