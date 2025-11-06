بال، قىمىز، شۇبات: قازاق ونىمدەرى قىتايدىڭ 341000 دۇكەن سورەسىنە شىعارىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق ونىمدەر كووپەراتسيا ارقىلى قىتاي نارىعىنا شىعادى. بۇل تۋرالى ق ر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى حابارلادى.
قازاقستاندىق وندىرۋشىلەر China International Import Expo (CIIE) - جىل سايىن كۇزدە قىتايدىڭ شاڭحاي قالاسىندا وتەتىن ساۋدا جارمەڭكەسىنە قاتىستى. ق ر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگىنە قاراستى ەكسپورتتى دامىتۋ جونىندەگى ءبىرىڭعاي وپەراتور QazTrade بۇل جولى كووپەراتسيانىڭ الەۋەتىن تانىستىردى. بيىل قازاقستان ءوز ءونىمىن بىردەن بارلىق ءتورت الاڭدا ۇسىندى.
اتاپ ايتساق، ۇلتتىق پاۆيلون، قىتايدىڭ كووپەراتيۆتەر فەدەراتسياسى (China Co-Op)، Jiangsu SOHO الاڭىندا جانە العاش رەت الماتى قالاسىنىڭ جەكە پاۆيلونى.
وسى ورايدا، QazTrade پەن قازاقستان كووپەراتيۆتەرى ۇلتتىق قاۋىمداستىعى (NACOFEC) قىتايدىڭ ەڭ ءىرى كووپەراتيۆتىك جەلىسى China Coop-پەن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەيتىنىن مالىمدەيدى. ناتيجەسىندە جاقىن ۋاقىتتا بال، قىمىز، شۇبات جانە كونديتەرلىك ونىمدەردىڭ العاشقى پارتيالارى قىتاي سورەلەرىنە شىعادى دەپ جوسپارلانعان. China Coop جەلىسى 340 مىڭنان استام دۇكەندى بىرىكتىرەدى، ال جىلدىق اينالىمى 7 تريلليون يۋاننان اسادى.
شاڭحايداعى قازاقستاندىق كووپەراتيۆتەر ستەندىندە 30 دان استام كومپانيا مەن كووپەراتيۆ ءونىمىن ۇسىندى.
- قىتاي نارىعىنا كووپەراتسيا ارقىلى شىعۋ وتاندىق كومپانيالارعا الدەقايدا ءتيىمدى. ۇزاق مەرزىمدە، تۇراقتى ەكسپورتقا شىعۋعا مۇمكىندىك الادى. ءبىز قىتايمەن بىرلەسكەن ماركەتينگتىك زەرتتەۋلەر جۇرگىزدىك. العاشقى سىنامالىق ونىمدەردى جەتكىزدىك. ناتيجەسىندە ۇن، وسىمدىك مايى، ەت، بال، ءسۇت پەن كونديتەرلىك ونىمدەرگە باسىمدىق بەرەتىن بولدىق، - دەدى QazTrade باس ديرەكتورى ايتمۇحاممەد الداجاروۆ.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە قىتاي كومپانيالارىنىڭ قازاقستان مەن ورتالىق ازياعا شىعۋىنا ىقپال ەتەتىن اكسەلەراتسيا جانە وقىتۋ باعدارلاماسى ىسكە قوسىلىپ جاتىر. بۇل شەشىم ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى ورناتىپ، تۇراقتى ساۋدا پلاتفورماسىن قۇرۋعا جول اشادى.
ايتا كەتەيىك، شاڭحاي كورمەسىنە قاتىسۋ ارقىلى قازاقستاندىق كومپانيالار سوڭعى جىلدارى جالپى قۇنى 306,5 ميلليون دوللاردان اساتىن كەلىسىمشارت جاساعان. تەك 2023- 2024 -جىلدارى ماي ونىمدەرى، ەت، وسىمدىك مايى، تۇيە ءسۇتى ۇنتاعى، شىرىندار مەن پيۋرەلەر جەتكىزۋ جونىندە ونداعان كەلىسىمگە قول قويىلدى. بيىل اۋىل شارۋاشىلىعى جانە ازىق- تۇلىك ونىمدەرىن قىتايعا، سونداي- اق وڭتۇستىك- شىعىس ازيا مەن پارسى شىعاناعى ەلدەرىنە ەكسپورتتاۋعا ارنالعان جاڭا ۇزاقمەرزىمدى كەلىسىمدەرگە قول قويۋ جوسپارلانىپ وتىر.