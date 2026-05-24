مباپپە ەكىنشى ماۋسىم قاتارىنان ۇزدىك سۇرمەرگەن اتاندى
استانا. kazinform - كيليان مباپپە يسپانيا چەمپيوناتىنىڭ 2025/2026 -جىلعى ماۋسىمىنداعى ەڭ ۇزدىك سۇرمەرگەن اتاندى، دەپ حابارلايدى Report.
مادريدتىك رەال مادريد شابۋىلشىسى 38-تۋردا اتلەتيكو مادريد كومانداسىنا قارسى وتكەن ماتچتا گول سوقتى. كەزدەسۋدە مادريدتىك كلۋب 4:2 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتتى.
ماۋسىم قورىتىندىسى بويىنشا مباپپە 31 ماتچتا 25 گول سوقتى. ال ۇزدىك بومبارديرلەر تىزىمىندە ەكىنشى ورىنعا ۆەدات مۋريكي يە بولدى. مالوركا شابۋىلشىسى ماۋسىمدا 23 رەت مەرگەندىك تانىتقان.
مباپپە بۇل اتاقتى قاتارىنان ەكىنشى جىل جەڭىپ الىپ وتىر. بۇعان دەيىن مۇنداي جەتىستىككە ليونەل مەسسي قول جەتكىزگەن ەدى. ول 2016/2017 -جىلعى ماۋسىمنان باستاپ بەس جىل قاتارىنان La Liga نىڭ ۇزدىك سۇرمەرگەنى اتانعان.