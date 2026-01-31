ب ۇ ۇ الەم ەلدەرىن وليمپيادالىق بىتىمگە شاقىردى
استانا. KAZINFORM - ەجەلگى وليمپيادالىق ءداستۇر بويىنشا جارىس وتەتىن ۋاقىتتا الەم ەلدەرى سوعىستى توقتاتا تۇرۋى كەرەك، دەپ جازدى Euronews.
ب ۇ ۇ مەن يتالياداعى قىسقى وليمپيادا ويىندارىن ۇيىمداستىرۋشىلار ءبىر-بىرىمەن سوعىسىپ نە جانجالداسىپ جاتقان تاراپتاردى جارىس ءوتىپ جاتقان كەزدە قارۋدى تاستاۋعا شاقىرادى.
ۇندەۋ ويىنداردىڭ باستالۋىنا ساناۋلى كۇندەر قالعاندا جاسالىپ، كونە گرەك ءداستۇرى - «ەكەحەيرياعا»، ياعني وليمپيادالىق بىتىمگە سۇيەنەدى. بۇل ءداستۇر ءبىزدىڭ داۋىرىمىزگە دەيىنگى VIII عاسىردا قالىپتاسىپ، 1994 -جىلى ليللەحاممەردە وتكەن ويىندار كەزىندە قايتا جاڭعىرتىلعان.
- ەتيكالىق تۇرعىدان العاندا وليمپيادالىق ءبىتىم سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى قاسيەتتى ۇعىم جانە ول ورىندالۋى كەرەك، - دەپ مالىمەدى افينىداعى حالىقارالىق وليمپيادالىق ءبىتىم ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى كونستانتينوس فيليس.
- ءىس جۇزىندە بۇل ءاردايىم مۇمكىن بولا بەرمەۋى مۇمكىن. الايدا ءبىزدىڭ ۇندەۋىمىز جەر شارىنىڭ بارلىق ايماعىنا باعىتتالعان. مۇمكىندىك بار جەردە بەيبىتشىلىك ءۇشىن، ءتىپتى شاعىن بولسا دا، كەڭىستىك قالىپتاستىرۋعا ۇمتىلۋىمىز كەرەك.
يتاليانىڭ باستاماسىمەن 2025 -جىلدىڭ قاراشا ايىنىڭ سوڭىندا بۇۇ وليمپيادالىق كەزەڭدە اتىستى توقتاتۋ جونىندەگى قارار قابىلدادى. سوڭعى ونجىلدىقتاردا وليمپيادا ويىندارى ءبىرقاتار ماڭىزدى بىتىمدەرگە تۇرتكى بولدى.
