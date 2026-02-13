ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:41, 13 - اقپان 2026 | GMT +5

    اۋزىڭىزداعى جاعىمسىز ءيىس: دارىگەر ونىڭ قاۋىپتى بەلگى ەكەنىن ەسكەرتتى

    استانا. KAZINFORM - اۋزدان جاعىمسىز ءيىس شىعۋى (گاليتوز) - جاي عانا ىڭعايسىزدىق ەمەس، دەنساۋلىقتاعى كىناراتتىڭ ماڭىزدى بەلگىسى بولۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى Qazaqtoday اقپارات اگەنتتىگى.

    اۋىزدان شىعاتىن ءيىس
    فوتو: elements.envato.com

    گاستروەنتەرولوگ ينگا كولەسنيكتىڭ ايتۋىنشا، 80-90 پايىز جاعدايدا ماسەلە تىكەلەي اۋىز قۋىسىنىڭ گيگيەناسىنا بايلانىستى بولادى. ياعني، بۇل جاي ۇيالاتىن جاعداي ەمەس، نازار اۋدارۋدى قاجەت ەتەتىن بەلگى.

    نەگىزگى سەبەپتەر: تىلدەگى وڭەز، تىسجەگى، قابىنعان قىزىل يەك، دۇرىس سالىنباعان پروتەزدەر جانە تاماق قالدىقتارى.

    الايدا، ەگەر اۋىز قۋىسىنىڭ تازالىعى ءمىنسىز بولسا، جاعىمسىز ءيىس مۇرىن-جۇتقىنشاق، وكپە نەمەسە باسقا دا ىشكى اعزالاردىڭ اۋرۋىنان حابار بەرۋى ىقتيمال. سوندىقتان دارىگەر بۇل ماسەلەگە جەڭىل قاراماۋعا كەڭەس بەرەدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
