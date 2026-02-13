22:41, 13 - اقپان 2026 | GMT +5
اۋزىڭىزداعى جاعىمسىز ءيىس: دارىگەر ونىڭ قاۋىپتى بەلگى ەكەنىن ەسكەرتتى
استانا. KAZINFORM - اۋزدان جاعىمسىز ءيىس شىعۋى (گاليتوز) - جاي عانا ىڭعايسىزدىق ەمەس، دەنساۋلىقتاعى كىناراتتىڭ ماڭىزدى بەلگىسى بولۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى Qazaqtoday اقپارات اگەنتتىگى.
گاستروەنتەرولوگ ينگا كولەسنيكتىڭ ايتۋىنشا، 80-90 پايىز جاعدايدا ماسەلە تىكەلەي اۋىز قۋىسىنىڭ گيگيەناسىنا بايلانىستى بولادى. ياعني، بۇل جاي ۇيالاتىن جاعداي ەمەس، نازار اۋدارۋدى قاجەت ەتەتىن بەلگى.
نەگىزگى سەبەپتەر: تىلدەگى وڭەز، تىسجەگى، قابىنعان قىزىل يەك، دۇرىس سالىنباعان پروتەزدەر جانە تاماق قالدىقتارى.
الايدا، ەگەر اۋىز قۋىسىنىڭ تازالىعى ءمىنسىز بولسا، جاعىمسىز ءيىس مۇرىن-جۇتقىنشاق، وكپە نەمەسە باسقا دا ىشكى اعزالاردىڭ اۋرۋىنان حابار بەرۋى ىقتيمال. سوندىقتان دارىگەر بۇل ماسەلەگە جەڭىل قاراماۋعا كەڭەس بەرەدى.