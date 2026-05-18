ازىق-تۇلىك، ەت جانە قانت سەگمەنتى: ەلدە ينۆەستيتسيالىق مۇمكىندىك قانداي
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق ەكونوميكا ۆيتسە-ءمينيسترى ارمان قاسەنوۆ ىسكە اسىرىلماعان اۋقىمدى ينۆەستيتسيالىق مۇمكىندىكتەر جايىندا ايتتى.
- يمپورتتى الماستىرۋ الەۋەتى بار جوبالارعا توقتالعىم كەلەدى. جەكە بيزنەسپەن قاتار، جەكەلەگەن مينيسترلىكتەر دە بۇل تۇرعىدا ءتيىستى باعىتتاردى بەلگىلەپ جاتىر. مىسالى، اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى ازىق-تۇلىككە قاتىستى 12 باعىت پەن جالپى قۇنى 4 تريلليون تەڭگەدەن اساتىن جوبالار پۋلىن انىقتادى. سونىمەن قاتار، ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى ازىق-تۇلىك ەمەس تاۋارلار توپتارى بويىنشا وسىنداي جۇمىس جۇرگىزدى، - دەدى ا. قاسەنوۆ سەناتتاعى ەكونوميكا وسىمىنە ارنالعان ۇكىمەت ساعاتىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، جىلىجاي سەگمەنتىندە 800 ميلليون دوللاردان اساتىن الەۋەتتى ينۆەستيتسيالىق مۇمكىندىكتەر انىقتالدى. ەت جانە ەت ونىمدەرىن وندىرۋدە ولاردىڭ قۇنى 1,1 ميلليارد دوللاردان اسادى.
- بەلگىلى ءبىر ءونىم توپتارىندا يمپورتتى الماستىرۋ ءۇشىن دە، ەكسپورتتى ايتارلىقتاي ارتتىرۋ ءۇشىن دە الەۋەت بار. قانت سەگمەنتىندە يمپورت 55 پايىزدى قۇرادى. سونىمەن بىرگە، وتاندىق زاۋىتتار نەگىزىنەن يمپورتتىق شيكىزاتتى وڭدەپ جاتىر. وسى ورايدا 800 ميلليون دوللاردان استام سوماعا الەۋەتتى ينۆەستيتسيالىق مۇمكىندىكتەر انىقتالدى. كورىپ وتىرعانىمىزداي، نارىق بارلىق وسىنداي ماسەلەلەردى قامتىپ تۇرعان جوق. سوندىقتان ىسكە اسىرىلماعان اۋقىمدى ينۆەستيتسيالىق مۇمكىندىكتەر بار، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، ۇكىمەت ازىق-تۇلىك سەكتورىندا يمپورتتى الماستىرۋعا بولاتىن سەگمەنتتەردى ايقىندادى.