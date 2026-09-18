ازيا ويىندارى: ەل سپورتشىلارى بۇعان دەيىن قاي سپورت تۇرىنەن ۇزدىك ناتيجەگە قول جەتكىزدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ازيا ويىندارىنا 1994-جىلدان باستاپ قاتىسىپ كەلەدى. ەل سپورتشىلارى وسىعان دەيىنگى 8 جازعى ازيا ويىندارىندا ەڭ ۇزدىك ناتيجە كورسەتكەن سپورت ءتۇرى بەلگىلى بولدى.
ازيا ويىندارى تاريحىندا قازاقستاندىق سپورتشىلار 31 سپورت تۇرىنەن جۇلدە يەلەندى. وسى جىلدار ىشىندە بايداركا جانە كانوە ەسۋشىلەر ەڭ تابىستى ونەر كورسەتىپ، جالپى ەل قورجىنىنا 69 جۇلدە سىيلادى. ونىڭ ىشىندە 25 التىن، 24 كۇمىس جانە 20 قولا مەدال بار.
سونىمەن قاتار قازاقستان قۇراماسى جەڭىل اتلەتيكا سپورتىنان 23 التىن، 23 كۇمىس جانە 28 قولا جۇلدە ەنشىلەپ، جالپى 73 مەدال جەڭىپ الدى.
نىسانا كوزدەۋ ازيا ويىندارىندا قازاقستان قۇراماسى ءۇشىن ەڭ كوپ جۇلدە سالعان سپورت ءتۇرى سانالادى. وتانداستارىمىز وسى سپورتتا جالپى 86 مەدال (21 التىن، 30 كۇمىس جانە 35 قولا) ەنشىلەدى.
سونداي-اق قازاقستان قۇراماسى قورجىنىندا كۇرەستەن 59 مەدال، بوكس – 46، دزيۋدو – 41، ۆەلوسپورت – 31، اۋىر اتلەتيكا – 30، گيمناستيكا – 29، كاراتە – 26، ءجۇزۋ – 25، سەمسەرلەسۋ - 20 جانە تاەكۆوندو - 19 مەدال بار.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، 1994-2022-جىل ارالىعىندا ەل سپورتشىلارى جازعى ازيادادا بارلىعى 637 مەدال (165 التىن، 180 كۇمىس جانە 292 قولا) ەنشىلەپ، ازيا ويىندارى تاريحىندا ەڭ كوپ جۇلدە جەڭىپ العان كوماندالار قاتارىنان كورىندى (6-ورىن).
ەسكە سالايىق، جازعى ازيا ويىندارى 2026-جىلدىڭ 19-قىركۇيەك پەن 4-قازان ارالىعىندا جاپونيانىڭ ايچي پرەفەكتۋراسى مەن ناگويا قالاسىندا وتەدى، ويىنداردىڭ ۇرانى - Imagine One Asia («ءبىرتۇتاس ازيانى ەلەستەت»).
بايراقتى باسەكەدە قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ ساپىنان 558 سپورتشى باق سىنايدى.