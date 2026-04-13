15:07, 13 - ءساۋىر 2026 | GMT +5
ازيا قور نارىعى قۇلدىرادى
الەمدەگى گەوساياسي احۋال ازيا قور نارىعىن دا شايقالتتى. ماسەلەن، جاپونياداعى جەتەكشى كومپانيالاردىڭ ءال-اۋقاتىن كورسەتەتىن «نيككەي 225» يندەكسى العاشقى ساعاتتاردا-اق 1,1 پايىزعا ارزاندادى.
ال وڭتۇستىك كورەيانىڭ «كوسپى» 2 پايىزعا تومەندەدى. ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتەتىن مۇنايدىڭ 90 پايىزى ازيا ەلدەرىنە تاسىمالدانادى. سوندىقتان پرەزيدەنت ترامپتىڭ ستراتەگيالىق سۋ جولىن بۇعاتتاۋ تۋرالى شەشىمى ايماقتاعى ينۆەستورلار اراسىندا دۇربەلەڭ تۋعىزدى. ساراپشىلار بۇل جاھاندىق ساۋدانىڭ تۇرالاۋىنا اكەلەدى دەپ ەسكەرتەدى.
