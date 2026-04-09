ازيا چەمپيوناتى: 9-ساۋىردە ەل قۇراماسىنان ءۇش بوكسشى فينالدا سىنعا تۇسەدى
استانا. KAZINFORM - موڭعوليا استاناسى ۇلانباتىر قالاسىندا ءوتىپ جاتقان World Boxing اياسىنداعى 2026 -جىلعى ازيا چەمپيوناتىندا بۇگىن، 9-ساۋىردە فينالدا ەل قۇراماسىنان كىمدەر شارشى الاڭعا شىعاتىنى بەلگىلى بولدى.
قۇرلىقتىق دودادا ەل قۇراماسىنان سەگىز بوكسشى التىن مەدالدى ساراپقا سالادى. ولاردىڭ قاتارىندا ەرلەردە ورازبەك اسىلقۇلوۆ (60 كەلى)، تورەحان سابىرحان (70 كەلى)، سابىرجان اققالىقوۆ (75 كەلى)، نۇربەك ورالباي (85 كەلى)، ايبەك ورالباي (90 كەلىدەن جوعارى)، ايەلدەردە باقىت سەيدىش (70 كەلى)، نادەجدا ريابەتس (80 كەلى)، دينا يسلامبەكوۆا (80 كەلىدەن جوعارى) بار.
بۇگىن قازاقستاندىق ءۇش بوكسشى شارشى الاڭعا شىعادى.
كۇندىزگى سەسسيا 10:00
7-جۇپ. 70 كەلى. باقىت سەيدىش - ارۋندحاتي چوۋدحاري (ءۇندىستان)
9-جۇپ. 80 كەلى. نادەجدا ريابەتس - رۋحشونا پارپيەۆا (وزبەكستان)
10-جۇپ. 80 كەلىدەن جوعارى. دينا يسلامبەكوۆا - الفيا پازان (ءۇندىستان).
ەل قۇراماسى فينالعا شىققان سپورتشىلار سانى جونىنەن جالپى ەسەپتە ۇندىستانمەن العاشقى ەكى ورىندى ءوزارا ءبولىسىپ تۇر.
سونداي-اق ازيا چەمپيوناتىندا وزبەكستان - 7، سولتۇستىك كورەيا مەن قىتاي -3، تايپەي، موڭعوليا، تايلاند، يوردانيا، جاپونيا -2، تاجىكستان -1 ۇزدىگىنە ءۇمىت ارتادى.
ازيا چەمپيوناتىنىڭ فينالى 9-10-ءساۋىر كۇندەرىنە بەلگىلەنگەن.