ازيا چەمپيوناتى: 10-ساۋىردە ەل قۇراماسىنان بەس بوكسشى فينالدا سىنعا تۇسەدى
استانا. KAZINFORM - موڭعوليا استاناسى ۇلانباتىر قالاسىندا ءوتىپ جاتقان World Boxing اياسىنداعى 2026 -جىلعى ازيا چەمپيوناتىندا بۇگىن، 10-ساۋىردە فينالدا ەل قۇراماسىنان كىمدەر شارشى الاڭعا شىعاتىنى بەلگىلى بولدى.
بۇل كۇنى ەلىمىزدىڭ ەرلەر قۇراماسىنان بەس بوكسشى التىن مەدالدى ساراپقا سالادى. ولاردىڭ قاتارىندا ورازبەك اسىلقۇلوۆ، تورەحان سابىرحان، سابىرجان اققالىقوۆ، نۇربەك ورالباي، ايبەك ورالباي بار.
كۇندىزگى سەسسيا، 10:00
3-جۇپ. 60 كەلى. ورازبەك اسىلقۇلوۆ - ساچين ساچين (ءۇندىستان)
5-جۇپ. 70 كەلى. تورەحان سابىرحان - زەياد يشايش (يوردانيا)
6-جۇپ. 75 كەلى. سابىرجان اققالىقوۆ - جاۆوحير ابدۋراحيموۆ (وزبەكستان)
8-جۇپ. 85 كەلى. نۇربەك ورالباي - جاسۋربەك يۋلدوشەۆ (وزبەكستان)
10-جۇپ. 90 كەلىدەن جوعارى. ايبەك ورالباي - دانابەك بايكەنجە (قىتاي).
ال ەلىمىزدىڭ ايەلدەر قۇراماسى قۇرلىقتىق دودادا 2 التىن، 1 كۇمىس، 2 قولا جۇلدەگە قول جەتكىزدى.
بەدەلدى باسەكەدە نادەجدا ريابەتس (80 كەلى)، دينا يسلامبەكوۆا (80 كەلىدەن جوعارى) ازيا چەمپيونى اتانسا، باقىت سەيدىش (70 كەلى) كۇمىس جۇلدەگەر بولدى.
سونداي-اق ايگەرىم ساتتىبايەۆا (48 كەلى)، ۆالەنتينا حالزوۆا (70 كەلى) ۇزدىك ۇشتىكتى تۇيىندەدى.
ەلىمىزدىڭ ايەلدەر قۇراماسى مەدالدار سانى جونىنەن ەكىنشى ورىنعا تۇراقتادى. كوش باسىندا تۇرعان ءۇندىستاننىڭ 4 التىن، 2 كۇمىس، 4 قولا مەدالى بار.