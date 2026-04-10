    11:07, 10 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    ازيا چەمپيوناتى: 10-ساۋىردە ەل قۇراماسىنان بەس بوكسشى فينالدا سىنعا تۇسەدى

    استانا. KAZINFORM - موڭعوليا استاناسى ۇلانباتىر قالاسىندا ءوتىپ جاتقان World Boxing اياسىنداعى 2026 -جىلعى ازيا چەمپيوناتىندا بۇگىن، 10-ساۋىردە فينالدا ەل قۇراماسىنان كىمدەر شارشى الاڭعا شىعاتىنى بەلگىلى بولدى.

    Төрехан Сабырхан 19 жасында бокстан әлем чемпионы атанды
    فوتو: قازاقستان ۇ و ك

    بۇل كۇنى ەلىمىزدىڭ ەرلەر قۇراماسىنان بەس بوكسشى التىن مەدالدى ساراپقا سالادى. ولاردىڭ قاتارىندا ورازبەك اسىلقۇلوۆ، تورەحان سابىرحان، سابىرجان اققالىقوۆ، نۇربەك ورالباي، ايبەك ورالباي بار.

    كۇندىزگى سەسسيا، 10:00

    3-جۇپ. 60 كەلى. ورازبەك اسىلقۇلوۆ - ساچين ساچين (ءۇندىستان)

    5-جۇپ. 70 كەلى. تورەحان سابىرحان - زەياد يشايش (يوردانيا)

    6-جۇپ. 75 كەلى. سابىرجان اققالىقوۆ - جاۆوحير ابدۋراحيموۆ (وزبەكستان)

    8-جۇپ. 85 كەلى. نۇربەك ورالباي - جاسۋربەك يۋلدوشەۆ (وزبەكستان)

    10-جۇپ. 90 كەلىدەن جوعارى. ايبەك ورالباي - دانابەك بايكەنجە (قىتاي).

    ال ەلىمىزدىڭ ايەلدەر قۇراماسى قۇرلىقتىق دودادا 2 التىن، 1 كۇمىس، 2 قولا جۇلدەگە قول جەتكىزدى.

    بەدەلدى باسەكەدە نادەجدا ريابەتس (80 كەلى)، دينا يسلامبەكوۆا (80 كەلىدەن جوعارى) ازيا چەمپيونى اتانسا، باقىت سەيدىش (70 كەلى) كۇمىس جۇلدەگەر بولدى.

    سونداي-اق ايگەرىم ساتتىبايەۆا (48 كەلى)، ۆالەنتينا حالزوۆا (70 كەلى) ۇزدىك ۇشتىكتى تۇيىندەدى.

    ەلىمىزدىڭ ايەلدەر قۇراماسى مەدالدار سانى جونىنەن ەكىنشى ورىنعا تۇراقتادى. كوش باسىندا تۇرعان ءۇندىستاننىڭ 4 التىن، 2 كۇمىس، 4 قولا مەدالى بار.

    Бейсен Сұлтан
