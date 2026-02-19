گازى بار ءتاتتى سۋسىندار مازاسىزدىقتى كۇشەيتۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ءتاتتى گازى بار سۋسىنداردى ءجيى ءىشۋ جاستار اراسىندا مازاسىزدىق بەلگىلەرىنىڭ كۇشەيۋىمەن بايلانىستى بولۋى مۇمكىن. وسىنداي قورىتىندىعا حالىقارالىق عالىمدار توبى كەلدى. زەرتتەۋگە Bournemouth University ماماندارى دا قاتىسقان. ناتيجەلەر Journal of Human Nutrition and Dietetics جۋرنالىندا جاريالاندى.
عالىمدار ءارتۇرلى ەلدەردە جۇرگىزىلگەن ونداعان زەرتتەۋدىڭ دەرەكتەرىن تالداعان. نەگىزگى نازار قۇرامىندا قانت مولشەرى جوعارى، تاعامدىق قۇندىلىعى تومەن سۋسىندارعا اۋدارىلعان. ولاردىڭ قاتارىندا گازدالعان سۋسىندار، ەنەرگەتيكتەر، ءتاتتى شىرىندار، ءشارباتتار، قانت قوسىلعان شاي مەن كوفە، سونداي-اق دامدەلگەن ءسۇت بار.
تالداۋ ناتيجەسى بىردەي ءۇردىستى كورسەتكەن: مۇنداي سۋسىنداردى نەعۇرلىم ءجيى تۇتىناتىن جاسوسپىرىمدەر مازاسىزدىق بەلگىلەرىن سوعۇرلىم كوبىرەك بايقاعان.
ادەتتە قانتتىڭ زيانى سەمىزدىك پەن 2-ءتيپتى ديابەت تۇرعىسىنان تالقىلانادى. الايدا سوڭعى جىلدارى جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى پسيحيكالىق دەنساۋلىق ماسەلەلەرى دە وزەكتى بولىپ وتىر. 2023 -جىلعى باعالاۋلار بويىنشا، ءار بەسىنشى بالا نەمەسە ءجاسوسپىرىم پسيحيكالىق بۇزىلىستارعا تاپ بولعان، ال مازاسىزدىق ەڭ ءجيى كەزدەسەتىن جاعدايلاردىڭ ءبىرى سانالادى.
زەرتتەۋلەر ساۋالناما ارقىلى جۇرگىزىلگەن: قاتىسۋشىلار قانشا ءتاتتى سۋسىن ىشەتىنىن جانە وزدەرىنىڭ ەموتسيونالدىق جاعدايىن باعالاعان. ءار جۇمىستا بىردەي بايلانىس انىقتالعانىمەن، عالىمدار سەبەپ-سالدار قاتىناسى ناقتى دالەلدەنبەگەنىن اتاپ ءوتتى. ماسەلەن، مازاسىزدىعى جوعارى جاسوسپىرىمدەر ءتاتتى سۋسىنداردى كۇيزەلىستى ازايتۋ ءتاسىلى رەتىندە جيىرەك تاڭداۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار ۇيقى ساپاسى، سترەسس دەڭگەيى جانە وتباسى جاعدايى سياقتى فاكتورلار دا اسەر ەتۋى ىقتيمال.
سوعان قاراماستان، ماماندار ءتاتتى سۋسىنداردى شەكتەپ، ولاردىڭ ورنىنا سۋ مەن تابيعي قانتسىز سۋسىنداردى تاڭداۋدى ۇسىنادى. بۇل تەك دەنە ساۋلىعىنا ەمەس، ەموتسيونالدىق تۇراقتىلىققا دا پايدالى بولۋى مۇمكىن.