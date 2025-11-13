ازەربايجاندىق ۇشەم مەن قىرعىزستاندىق ەگىزدەر تۇركىستاندا قازاق ءتىلىن ۇيرەنىپ ءجۇر
استانا. KAZINFORM - قازاق ءتىلىن ۇيرەنۋدى باستاعاندارىنا نەبارى ءبىر اي بولسا دا، ستۋدەنتتەر ەركىن سويلەپ، ءوز ويلارىن قازاق تىلىندە جەتكىزە الادى، دەپ حابارلايدى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قوجا احمەت ياساۋي اتىنداعى حالىقارالىق قازاق-تۇرىك ۋنيۆەرسيتەتىندە 30 جىلدان استام ۋاقىت بويى تۇركى ەلدەرىنەن كەلگەن جاستار ءبىلىم الىپ جاتىر. جىل سايىن وقۋ ورداسىنا قازاق ءتىلىن ۇيرەنۋ ءۇشىن ءارتۇرلى ەلدەردەن ستۋدەنتتەر كەلەدى.
بيىل ۋنيۆەرسيتەتتىڭ دايىندىق ورتالىعىندا ازەربايجاننان كەلگەن ۇشەم - زەحرا، ەسرا جانە لالا ازيزوۆالار مەن قىرعىزستاننان كەلگەن ەگىزدەر - باتما جانە زۋۋرا اككاناليەۆالار ءبىلىم الىپ جاتىر. قازاق ءتىلىن ۇيرەنۋدى باستاعاندارىنا نەبارى ءبىر اي بولسا دا، تىڭداۋشىلار ەركىن سويلەپ، ءوز ويلارىن قازاق تىلىندە جەتكىزە الادى. دايىندىق ورتالىعىندا وقۋ وردانىڭ ىشكى گرانتى نەگىزىندە تۇركى مەملەكەتتەرىنەن كەلگەن جاستار ءبىلىم الىپ، قازاق تىلىمەن قاتار تۇرىك جانە اعىلشىن تىلدەرىن دە مەڭگەرەدى.
- قازاقستاندا جوعارى ءبىلىم الۋدى تاڭداۋىمىزعا بىرنەشە سەبەپ بار. ەڭ باستىسى - تۇركى ەلدەرىنەن كەلگەن ستۋدەنتتەرمەن تانىسىپ، ورتاق مادەنيەتىمىز بەن تاريحىمىزدى تەرەڭىرەك تانىعىمىز كەلدى. سونداي-اق تۇركى الەمىنىڭ رۋحاني استاناسى - تۇركىستان قالاسىندا ءبىلىم الۋ ءبىز ءۇشىن ۇلكەن مارتەبە، - دەيدى ستۋدەنتتەر.
وقىتۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ءبىلىم الۋشىلاردىڭ جاڭا تىلدەردى ۇيرەنۋگە دەگەن قىزىعۋشىلىعى مەن ىنتاسى جوعارى. ۇشەم مەن ەگىز قىزدار دايىندىق ورتالىعىن اياقتاعاننان كەيىن ءوز قالاۋىنا ساي ماماندىقتار بويىنشا ءبىلىمىن جالعاستىرۋدى جوسپارلاپ وتىر.
- ءبىزدىڭ ءتۇر-سيپاتىمىز ۇقساس بولعانىمەن، تاڭداعان ماماندىعىمىز ءارتۇرلى. ءبىرىمىز - پسيحولوگ، ءبىرىمىز - دارىگەر، ەندى ءبىرىمىز مۇعالىم بولعىمىز كەلەدى، - دەيدى ۇشەم.
ايتا كەتەيىك، قوجا احمەت ياساۋي اتىنداعى حالىقارالىق قازاق-تۇرىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ دايىندىق ورتالىعىندا قازىرگى تاڭدا تۇركى مەملەكەتتەرىنەن كەلگەن 296 تىڭداۋشى بار. ولار ءبىر جىل كولەمىندە تىلدىك دايىندىقتان ءوتىپ، قورىتىندى ەمتيحان ناتيجەسىندە تاڭداعان ماماندىعى بويىنشا وقۋىن جالعاستىرادى.
وسىعان دەيىن قازاق ءتىلىنىڭ سيفرلىق كوممۋنيكاتسيا ءتىلى رەتىندە دامۋىن قامتاماسىز ەتەتىن زاڭ قابىلدانعانىن جازعان ەدىك.