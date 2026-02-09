اڭىز تۋرالى اقيقات نەمەسە وليمپيادادان كەيىنگى تاعدىر
بوكستان كۋبا ۇلتتىق قۇراماسىن 36 جىل جاتتىقتىرعان السيدەس ساگاررا (1964-2000) وليمپيادا ويىندارىنىڭ 32 چەمپيونىنىڭ دايىنداعان بىلىكتى باپكەر ەكەنىن تورتكۇل دۇنيە بىلەدى.
ونىڭ ءۇش دۇركىن وليمپيادا چەمپيونى اتانعان تەوفيليو ستيۆەنسون مەن فەليكس ساۆوننان كەيىنگى سۇيىكتى شاكىرتتەرىنىڭ ءبىرى - ماريو كيندەلان. ەكى دۇركىن وليمپيادا چەمپيونى اتانعان ساڭلاق اۋەسقوي بوكس تاريحىندا ەسىمى التىن ارىپپەن جازىلعان سپورتشىلار قاتارىنا ەنگەن.
ماريون كيندەلان 1971-جىلى تۋعان. ول 1989-جىلى 18 جاسىندا بوكستان كۋبا ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ قۇرامىنا ەنگەنىمەن، ونىڭ جۇلدىزدى شاعى تەك ارادا ون جىل وتكەندە عانا باستالدى.
كيندەلان الەۋمەتتىك جاعدايى وتە تومەن وتباسىندا تۋعان. 1989-جىلى 54 كەلىدە كۋبا چەمپيوناتىندا قولا جۇلدەگەر اتانعاننان كەيىن جەڭىستى جولىن ون جىل بويى كۇتتى. ول بۇگىندە كاسىپقوي بوكستىڭ جۇلدىزىنا اينالعان ميگەل كوتتونى، اتلانتادا التىن العان تايلاندتىق سوملۋك كامسينگتى، بەيجىڭ وليمپياداسىندا 64 كەلىدە چەمپيونى اتانعان فەليكس دياستى اۋەسقوي بوكستا جەڭگەن.
1992-1996-جىلدارى وتكەن بارسەلونا جانە اتلانتادا وتكەن ءتورتجىلدىقتىڭ باستى ويىندارىنا قاتىسۋ كيندەلاننىڭ باعىنا بۇيىرمادى. تەك 1993-جىلى ورتالىق امەريكا جانە كاريب تەڭىزى ايماعى ويىندارىنىڭ جەڭىمپازى اتانعانى بولماسا، ونىڭ ەنشىسىنە حالىقارالىق تۋرنيردەردىڭ ايتۋلى جۇلدەسىن يەلەنگەن جوق.
1998-جىلى قىتايدا وتكەن الەم كۋبوگىن ۇتقاندا عانا كيندەلان اۋەسقوي بوكستان 60 كەلىدە ۇزدىكتەردىڭ الدىڭعى لەگىنە قوسىلدى دەۋگە بولادى. اراعا ءبىر جىل سالىپ پانامەريكا ويىندارى جانە الەم چەمپيوناتىن ۇتسا، 2000-جىلى سيدنەيدە ول 60 كەلىدە قارسىلاس شىداتپادى. ونىڭ داڭعىل جولى وسىلايشا 2004-جىلعا دەيىن جالعاستى. سوعان دەيىنگى بارلىق تۋرنيرلەردە كۋبالىق كيندەلان تەك چەمپيون اتانۋمەن بولدى. 2001-2003 -جىلدارى بەلفاست پەن بانگكوگتا وتكەن الەم چەمپيوناتتارى، 2004-جىلى افينىداعى سىن.. . بارىندە كيندەلاندى جانكۇيەرلەر تەك جەڭىمپازدار تۇعىرىنىڭ بيىك ساتىسىنان كوردى.
ونىڭ 1998-جىلى باستالعان جەڭىستى سەريالارى 2002-جىلى قاتارىنان ەكى رەت بۇزىلعانىن قازاقستاندىق بوكسسۇيەر قاۋىم جاسقى بىلەدى. ونىڭ "اۆتورى" - كوكشەتاۋلىق بىلعارى قولعاپ شەبەرى رۋسلان مۋسينوۆ ەدى. سول جىلى استانادا بوكستان وتكەن كوماندالىق الەم كۋبوگىندا جەرلەسىمىز كۋبا قابىلانىن 21:11 ەسەبىمەن ۇتتى. كەيىن چەحياداعى وتكەن حالىقارالىق تۋرنيردە وسى كورسەتكىشتى قايتالادى.
رۋسلاننىڭ جەكە باپكەرى قۋانىشباي قوقىشيەۆ 2003-جىلى تايلاندتاعى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىنان كەيىن ماريو كيندەلانعا جاقىنداپ، جەڭىسىمەن قۇتتىقتاسا كەرەك. سوندا كۋبالىق بوكسشى رۋسلاننىڭ باپكەرىنە باپكەرىنە كوپتىڭ ءبىرى رەتىندە اسا ءمان بەرمەگەن كورىنەدى. «مەن ءمۋسينوۆتىڭ باپكەرىمىن» دەپ اعىلشىنشا ايتقاندا كيندەلاننىڭ قاباعى دەمدە وزگەرىپتى. قوقىشيەۆتى قۇشاقتاي العان كۋبالىق «مۋسينوۆكە دەگەن قۇرمەتىم ەرەكشە» دەگەندى جەتكىزگەن ەكەن.
قوش، ماريو كيندەلانعا ورالساق. ول بوكسقا دەيىن ءبىراز سپورتتىڭ باسىن شالىپ كوردى. اۋەلى ۆولەيبولعا قاتىستى. كەيىن مەكتەپتە بەيسبولدان جاسوسپىرىمدەر قۇراماسىندا وينادى. 14 جاسىندا بوكسقا كەلگەن ول ءبىر جىلدا كادەتتەر اراسىندا رەسپۋبليكا چەمپيونى اتاندى. وسىلايشا ونىڭ تاڭداۋى بوكس بولىپ، ۇلكەن رينگكە قاراي سەنىممەن اياق باستى.
ماريو كيندەلان ەكى رەت وليمپيدا جانە پانامەريكا ويىندارىن ۇتىپ، ءۇش دۇركىن الەم چەمپيونى بولعانىنا قاراماستان كۋبا ۇكىمەتىنەن سىياقى الىپ، باقۋاتتى ومىرگە قول جەتكىزگەن جوق. افينىدا توپ جارىپ، ەكىنشى وليمپيادانى ۇتىپ بارعانداعى العان سىيلىعى - بار بولعانى ەل پرەزيدەنتى فيدەل كاسترونىڭ قولىن الىپ، «قۇتتى بولسىن» ەستۋمەن عانا شەكتەلدى. ءتىپتى، ول كۇنكورىس ءۇشىن ءوزىنىڭ مەدالدارىن 400 ا ق ش دوللارىنا ساتۋعا ءماجبۇر بولدى. ونىڭ كاسىپقوي بوكسقا اۋىسۋىنا كۋبادان كەتە المادى ءارى وعان سوتسياليستىك يدەولوگيا وعان مۇرشا بەرمەدى. سەبەبى ول ەلدىڭ يدەولوگياسىن ابدەن بويىنا سىڭىرگەن ادام ەدى.
ايتا كەتەتىن ءبىر جايت، كيندەلان افينىداعى جەڭىسىن ءوزىنىڭ سىرالعى دوسى، بارسەلونا وليمپياداسىنىڭ چەمپيونى، مارقۇم روبەرتو بالادوعا ارنادى. باقيلىق بولعان روبەرتو باركەر كۋبوگىن يەلەنگەن ەكىنشى ءارى ازىرگە كۋبانىڭ سوڭعى بوكسشىسى. ول الەم چەمپيوناتىنىڭ ءۇش دۇركىن جەڭىمپازى، پانامەريكا ويىندارىنىڭ چەمپيونى. 1994-جىلى شىلدە ايىندا كولىگىمەن تەمىرجولدا اپاتقا ۇشىراپ، قايتىس بولعان.
كيندەلان 2005-جىلى انگلياداعى ءوزىنىڭ قارسىلاسى ءامىر حانعا ارنايى بارعانى بار. بۇل كەزدە سپورتتىق بابىن جوعالتقان ماريو ءۇش كەزدەسۋ وتكىزىپ، ءتۇبى پاكىستاننان تارايتىن اعىلشىن بوكسشىسىنا ەسە جىبەردى.
2005-جىلدان بەرى كيندەلان كۋبادا جاتتىقتىرۋشى بولىپ جۇمىس ىستەيدى. وسى ەڭبەگى ءۇشىن ايىنا 250-300 دوللار ەڭبەكاقى الادى ەكەن. بۇل قارجى ونىڭ ءومىر سۇرۋىنە جەتكىلىكتى بولسا كەرەك. ونىڭ تانىم- تۇسىنىگى فيدەل كاسترونىڭ اقپاراتتىق يدەولوگياسىنا «ۋلانباعاندا» ول بۇگىندە كاسىپقوي بوكستىڭ دا جۇلدىزى بولۋى مۇمكىن ەدى. ونىڭ ءبىرتالاي دوستارى كۋبادان قاشىپ، كاسىپقوي بوكستا ايتارلىقتاي تابىسقا جەتتى. كوبى قيساپسىز قارجىعا يە بولدى. ال كيندەلان بولسا كۋبانىڭ ءبىر پروۆينتسياسىندا ءوزىنىڭ سوتسياليزمگە ءتان جۇپىنى ءومىرىن ءسۇرىپ جاتىر...
el.kz