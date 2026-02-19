14:42, 19 - اقپان 2026 | GMT +5
ايگىلى برازيليالىق جازۋشى قازاقستان تۋرالى جازبا قالدىرىپ جۇرتتى تاڭ قالدىردى
استانا. قازاقپارات - بەلگىلى برازيليالىق جازۋشى پاۋلو كوەلو Threads الەۋمەتتىك جەلىسىندە قازاقستان تۋرالى جازبا جاريالاپ، ەل تۇرعىندارىن تاڭعالدىردى.
ول ات ۇستىندە تۇسكەن سۋرەتىن الەۋمەتتىك جەلىگە جاريالاپ: «مەن الەمدى ارالاپ ءجۇرمىن، قازاقستان. جىلقى جىلىنا كىرىپ كەلەمىن. بارلىعىڭا جاڭا جىل قۇتتى بولسىن!» دەپ جازدى.
قازاقستاندىقتار جازۋشىنىڭ پوستىنا «قازاقتار، مۇندا كىم بار؟»، «ءماسساعان، پاۋلو كوەلو مەنىڭ تۋعان ەلىمدە! قوش كەلدىڭىز!»، «مەنىڭ سۇيىكتى جازۋشىم قازاقستاندا ءجۇر. كەرەمەت!» دەگەن سياقتى پىكىرلەر جازعان. كوپتەگەن قولدانۋشىلار اۆتوردىڭ كىتاپتارىنىڭ فوتوسىن دا جاريالادى.
پوست بىرنەشە مىڭ لايك جيناعان. الايدا جازۋشىنىڭ قازاقستانعا قاشان جانە قانداي ماقساتپەن كەلگەنى تۋرالى مالىمەت جوق.
turkystan.kz