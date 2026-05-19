ايىپپۇلمەن شەكتەلمەيدى: جۇرگىزۋشىلەرگە جاڭا باقىلاۋ مەحانيزمى ەنگىزىلمەك
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جول قوزعالىسى ەرەجەسىن جيى بۇزاتىن جۇرگىزۋشىلەرگە قاتىستى جاڭا بالدىق جۇيە سىناقتان وتكىزىلىپ جاتىر. قازىرگى تاڭدا پيلوتتىق جوبا استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىندا تەستىلەنۋدە.
جاڭا جۇيە بويىنشا جۇرگىزۋشىلەرگە ەرەجە بۇزعانى ءۇشىن تەك ايىپپۇل عانا ەمەس، ارنايى بال دا ەسەپتەلەدى. ەگەر ءبىر جىل ىشىندە جۇرگىزۋشى 20 بال جيناسا، ول ءبىر جىلعا كولىك جۇرگىزۋ قۇقىعىنان ايىرىلادى.
ءى ءى م مالىمەتىنشە، جۇرگىزۋشىلەردىڭ جول ەرەجەسىن بۇزۋى تۋرالى اقپارات باس پروكۋراتۋرانىڭ اكىمشىلىك وندىرىستەردىڭ ءبىرىڭعاي تىزىلىمىنەن الىنادى. سول دەرەكتەر نەگىزىندە جۇرگىزۋشىلەرگە بال ەسەپتەلەدى.
ءاربىر قۇقىقبۇزۋشىلىقتىڭ اۋىرلىعىنا قاراي 1 دەن 3 بالعا دەيىن بەرىلەدى. الايدا ناقتى قانداي ەرەجەگە قانشا بال ەسەپتەلەتىنى ازىرگە جاريالانعان جوق.
ماڭىزدىسى - بال تەك اكىمشىلىك قاۋلى زاڭدى كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن عانا ەسەپتەلەدى. بۇل جۇرگىزۋشىلەردىڭ شەشىممەن كەلىسپەگەن جاعدايدا ونى سوت ارقىلى نەمەسە زاڭ اياسىندا شاعىمدانۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.
20 بال - ءبىر جىلعا جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرىلۋ
جاڭا جۇيەگە سايكەس، جۇرگىزۋشى ءبىر كۇنتىزبەلىك جىل ىشىندە 20 بال جيناسا، ول بىردەن ءبىر جىلعا كولىك جۇرگىزۋ قۇقىعىنان ايىرىلادى. بۇل مەرزىمدى قىسقارتۋ نەمەسە كۋالىكتى ەرتە قايتارۋ قاراستىرىلماعان.
دەگەنمەن جۇرگىزۋشى كۋالىگىن قايتا الۋ ءۇشىن ەمتيحاندى قايتا تاپسىرۋ تالاپ ەتىلمەيدى.
بالدىق جۇيە تەك جۇرگىزۋشىلەرگە عانا ەمەس، جول قوزعالىسىنىڭ باسقا قاتىسۋشىلارىنا دا اسەر ەتۋى ىقتيمال.
ازىرگە بۇل - پيلوتتىق جوبا
ءى ءى م وكىلدەرى قازىرگى كەزەڭدە جۇيە تولىق ەنگىزىلمەگەنىن اتاپ ءوتتى. ازىرگە باستى ماقسات - جاڭا مەحانيزمنىڭ تەحنيكالىق جۇمىسىن تەكسەرۋ.
جۇيە تولىق ىسكە قوسىلۋى ءۇشىن زاڭناماعا وزگەرىستەر ەنگىزىلىپ، پيلوتتىق كەزەڭنىڭ ناتيجەلەرى تالدانادى.
اۆتوساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، جاڭا بالدىق جۇيە جول ەرەجەسىن ۇنەمى بۇزاتىن جۇرگىزۋشىلەرگە باقىلاۋدى كۇشەيتۋگە كومەكتەسۋى مۇمكىن. قازىرگى تاڭدا كەي جۇرگىزۋشىلەر ونداعان ايىپپۇل ارقالاسا دا، ولاردى تولەپ، ەرەجە بۇزۋدى جالعاستىرا بەرەدى.
قازىر كەي جۇرگىزۋشىلەر ءۇشىن ايىپپۇل - تەك فورمالدى تولەمگە اينالىپ كەتكەن. ولار 30-40 حاتتاما السا دا، كولىك جۇرگىزۋ مانەرىن وزگەرتپەيدى. سوندىقتان ماسەلەنى تەك ايىپپۇل ارقىلى شەشۋ قيىن، - دەيدى الەكسەي الەكسەيەۆ.
ساراپشى جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرۋ ماسەلەسىندە دە يكەمدىرەك ءتاسىل قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ پىكىرىنشە، العاشىندا جۇرگىزۋشىنى قىسقا مەرزىمگە كولىك جۇرگىزۋ قۇقىعىنان ايىرىپ، قايتالانعان جاعدايدا عانا جازانى كۇشەيتكەن دۇرىس.