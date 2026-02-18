ايلىق تۇسكەن كۇنگى ەڭ ماڭىزدى شەشىم قانداي؟
استانا. KAZINFORM - كوپشىلىك قارجىلىق قيىندىقتىڭ سەبەبىن تابىستىڭ ازدىعىمەن بايلانىستىرادى. ءبىراق ماسەلە كوبىنە تابىستىڭ كولەمىندە ەمەس، ونى باسقارۋ تارتىبىندە جاتىر. ايلىق تۇسكەن سوڭ اقشا الدىمەن شىعىندارعا كەتەدى: پاتەراقى، نەسيە، ازىق-تۇلىك، كۇندەلىكتى قاجەتتەر. اي سوڭىندا «جيناقتايمىن» دەگەن نيەت قالادى، ءبىراق قاراجات قالمايدى.
سوندىقتان نەگىزگى قاعيدانى وزگەرتۋ كەرەك: الدىمەن وزىڭە تولەۋ. ياعني ايلىق تۇسكەن كۇنى تابىستىڭ %10-20 ىن بولەك شوتقا اۋدارۋ، قالعانىمەن ءومىر ءسۇرۋ. بۇل ءادىستىڭ ماڭىزى - ءتارتىپ قالىپتاستىرۋ. ەگەر جيناق اي سوڭىنا قالدىرىلسا، ول ەشقاشان تۇراقتى بولمايدى. ال ايدىڭ باسىندا اۆتوماتتى تۇردە اۋدارىلعان سوما كۇندەلىكتى اينالىمعا تۇسپەيدى. ول شىعىن ەمەس، بولاشاققا ارنالعان قور.
مىسالى، ايلىق 200000 تەڭگە بولسا، 20000-40000 تەڭگەنى بىردەن بولەك شوتقا اۋدارۋ كەرەك. العاشقى ايلاردا بۇل سوما جەتپەيتىندەي كورىنۋى مۇمكىن. ءبىراق تاجىريبە كورسەتكەندەي، ادام قالعان قاراجاتقا بەيىمدەلەدى. شىعىندار تابىسقا قاراي ەمەس، قولداعى سوماعا قاراي رەتتەلە باستايدى.
بۇل ءتاسىلدىڭ ءۇش نەگىزگى ناتيجەسى بار.
بىرىنشىدەن، قاۋىپسىزدىك قورى جينالادى. كۇتپەگەن جاعداي - جۇمىسسىز قالۋ، دەنساۋلىق ماسەلەسى، شۇعىل شىعىن - قارجىلىق كۇيزەلىس تۋعىزبايدى. كەمىندە 3-6 ايلىق شىعىن كولەمىندە رەزەرۆ قالىپتاسادى.
ەكىنشىدەن، نەسيەگە تاۋەلدىلىك ازايادى. جيناق بار جەردە شۇعىل جاعدايدا قارىز الۋ قاجەتتىلىگى تومەندەيدى.
ۇشىنشىدەن، پسيحولوگيالىق تۇراقتىلىق پايدا بولادى. قولدا قور بار ەكەنىن ءبىلۋ شەشىم قابىلداۋدى جەڭىلدەتەدى. اقشا تەك كۇنكورىس قۇرالى ەمەس، قاۋىپسىزدىك پەن ەركىندىك فاكتورى ەكەنىن سەزىنۋ قالىپتاسادى.
ماڭىزدىسى - پايىزدىڭ كولەمى ەمەس، تۇراقتىلىق. %10 بولسا دا، اي سايىن ۇزدىكسىز اۋدارۋ. كىرىس ارتقان سايىن بۇل ۇلەستى كوبەيتۋگە بولادى، ءبىراق جۇيە بۇزىلماۋى ءتيىس.
ايلىق تۇسكەن كۇن - تەك تابىس الىناتىن كۇن ەمەس، قارجىلىق ءتارتىپ قالىپتاساتىن كۇن. الدىمەن وزىڭە تولەگەن ادام عانا ۇزاق مەرزىمدە قارجىلىق تۇراقتىلىققا جەتەدى.