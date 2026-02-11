ق ز
    19:44, 11 - اقپان 2026 | GMT +5

    ايەلدەر كۇرەسىنەن ۇلتتىق قۇرامانىڭ باس باپكەرى تاعايىندالدى

    استانا. KAZINFORM - نۇرسۇلتان تەمىروۆ ايەلدەر كۇرەسىنەن قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ باس جاتتىقتىرۋشىسى قىزمەتىنە تاعايىندالدى.

    Нұрсұлтан Теміров
    Фото: instagram.com/ kazwrestling_official

    قازاقستان كۇرەس فەدەراتسياسىنان ءمالىم ەتكەنىندەي، نۇرسۇلتان تەمىروۆ ەڭبەك جولىن 2014-جىلى باستادى.

    ءار جىلدارى جاس وسپىرىمدەر جانە جاستار قۇراماسىنىڭ، سونىمەن قاتار ۇلتتىق قۇرامانىڭ اعا جاتتىقتىرۋشىسى قىزمەتىن اتقارعان. ءۇش جىل بويى ايەلدەر كۇرەسىنەن مەملەكەتتىك جاتتىقتىرۋشى بولىپ ەڭبەكتەندى.

    ق ر ەڭبەك سىڭىرگەن جاتتىقتىرۋشىسى نۇرسۇلتان تەمىروۆ - الەم چەمپيوناتىنىڭ 4 دۇركىن جۇلدەگەرى ءجاميلا باقبەرگەنوۆا جانە باسقا سپورتشىلاردىڭ جەكە باپكەرى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن ءجاميلا باقبەرگەنوۆانىڭ رەسەيدەگى حالىقارالىق تۋرنيردە توپ جارعانىن جازعان ەدىك.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
