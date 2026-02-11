19:44, 11 - اقپان 2026 | GMT +5
ايەلدەر كۇرەسىنەن ۇلتتىق قۇرامانىڭ باس باپكەرى تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - نۇرسۇلتان تەمىروۆ ايەلدەر كۇرەسىنەن قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ باس جاتتىقتىرۋشىسى قىزمەتىنە تاعايىندالدى.
قازاقستان كۇرەس فەدەراتسياسىنان ءمالىم ەتكەنىندەي، نۇرسۇلتان تەمىروۆ ەڭبەك جولىن 2014-جىلى باستادى.
ءار جىلدارى جاس وسپىرىمدەر جانە جاستار قۇراماسىنىڭ، سونىمەن قاتار ۇلتتىق قۇرامانىڭ اعا جاتتىقتىرۋشىسى قىزمەتىن اتقارعان. ءۇش جىل بويى ايەلدەر كۇرەسىنەن مەملەكەتتىك جاتتىقتىرۋشى بولىپ ەڭبەكتەندى.
ق ر ەڭبەك سىڭىرگەن جاتتىقتىرۋشىسى نۇرسۇلتان تەمىروۆ - الەم چەمپيوناتىنىڭ 4 دۇركىن جۇلدەگەرى ءجاميلا باقبەرگەنوۆا جانە باسقا سپورتشىلاردىڭ جەكە باپكەرى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن ءجاميلا باقبەرگەنوۆانىڭ رەسەيدەگى حالىقارالىق تۋرنيردە توپ جارعانىن جازعان ەدىك.