اۋىل مەكتەبىنىڭ پەداگوگتەرى ديرەكتور بولۋدان نەگە قاشقاقتايدى
پاۆلودار. kazinform - پاۆلودار وبلىسى بويىنشا 35 مەكتەپ ديرەكتورىنىڭ ورنى بوس تۇر، ونىڭ كوبى اۋىلداردا. وڭىردەگى مەكتەپ ديرەكتورلارىنىڭ ورتاشا جالاقىسى - 250-350 مىڭ تەڭگە.
وبلىستىق ءبىلىم باسقارماسىنىڭ دەرەگىنشە، ەرتىس بويىندا جالپى ءبىلىم بەرەتىن 362 مەكتەپ بار، ونىڭ ىشىندە 269 ى اۋىلدىق جەرلەردە ورنالاسقان. ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنداعى پەداگوگ قىزمەتكەرلەردىڭ جالپى سانى - 13440 ادام.
الايدا بۇگىندە ءوڭىر بويىنشا مەكتەپ ديرەكتورى لاۋازىمدارىنىڭ %10 عا جۋىعى بوس تۇر. جالپى سانى 35 مەكتەپتە ديرەكتور جوق. ونىڭ كوبى اۋىلدىق جەرلەردە. اتاپ ايتقاندا، اقتوعاي اۋدانىندا - 5، اققۋلى اۋدانىندا - 4، جەلەزين اۋدانىندا - 8، ەرتىس اۋدانىندا - 7، ماي اۋدانىندا -1، پاۆلودار اۋدانىندا -2، ۋسپەن اۋدانىندا — 1، شارباقتى اۋدانىندا 4 باسشى جەتىسپەيدى.
- ورتا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنداعى بوس جۇمىس ورىندارىنىڭ سانى ءبىرقاتار وبەكتيۆتى فاكتورلارعا بايلانىستى بولىپ وتىر. نەگىزگى سەبەپتەر - باسشىلاردىڭ جاسىنا بايلانىستى زەينەتكە شىعۋى، ەندى ءبىرىنىڭ دەكرەتتىك دەمالىسقا كەتۋى، وتباسىلىق نەمەسە باسقا دا جەكە جاعدايلار بويىنشا وزگە ايماقتارعا كوشۋى. ديرەكتورلار ماسەلەسىن بىلاي قويعاندا، پەداگوگيكالىق كادرلار بويىنشا 180 ۇستاز جەتىسپەيدى. ونىڭ ىشىندە 38 ماتەماتيكا، 28 فيزيكا، 28 حيميا، 25 ينفورماتيكا، 22 اعىلشىن ءتىلى، 20 باستاۋىش سىنىپ، 19 بيولوگيا ءمۇعالىمى. ەڭ ۇلكەن قاجەتتىلىك پاۆلودار، ەكىباستۇز، اقسۋ قالالارىندا جانە 4 اۋداندا (باياناۋىل، تەرەڭكول، ەرتىس جانە ۋسپەن) بايقالىپ وتىر، - دەيدى ءبىلىم باسقارماسىنىڭ باسشىسى الما ايتۋاروۆا.
مامانداردىڭ تۇسىندىرۋىنشە، بوس لاۋازىمدارعا ۇمىتكەرلەر اراسىندا باسەكەلەستىك دەڭگەيى تومەن جانە بىلىكتى كادرلاردىڭ سانى شەكتەۋلى. ياعني ماسەلە اۋىلدىق جانە شالعاي ەلدى مەكەندەرگە قاتىستى بولىپ وتىر.
بۇل ءوز كەزەگىندە جەدەل اۋىستىرۋ پروتسەسىن قيىنداتىپ، مامانداردى ورىنداردا ىرىكتەۋ جانە بەكىتۋ بويىنشا قوسىمشا شارالاردى قاجەت ەتەدى.
- جەكەلەگەن پاندەر بويىنشا كادر تاپشىلىعىنىڭ بولۋىنا قاراماستان، پاۆلودار وبلىسىنىڭ ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا وقۋ پروتسەسى تولىق كولەمدە جۇزەگە اسىرىلادى. ۇلگىلىك وقۋ جوسپارىندا كوزدەلگەن بارلىق وقۋ پاندەرى جۇرگىزىلىپ، مەملەكەتتىك جالپىعا مىندەتتى ءبىلىم بەرۋ ستاندارتى ساقتالادى، - دەپ اتاپ ءوتتى باسقارما وكىلى.
بوس ستاۆكالاردى اۋىستىرۋ جانە تاپشى پاندەر بويىنشا وقىتۋدى قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرى وقۋ جۇكتەمەسىن ۇتىمدى ءبولۋ، قوسا اتقارۋشىلاردى تارتۋ، سونداي-اق ساباقتاس ماماندىقتارى بار پەداگوگتەردى قايتا دايارلاۋ جانە ولاردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ كۋرستارى ەسەبىنەن شەشىلىپ وتىر.
«بۇل ءبىلىم بەرۋ پروتسەسىنىڭ ساپاسىنا اسەر ەتپەيدى، وقۋ جوسپارلارىنىڭ بۇزىلۋىنا اكەلمەيدى»، دەپ سەندىرەدى ءبىلىم باسقارماسىنىڭ وكىلدەرى. دەيتۇرعانمەن بۇل جەردە «اۋىل ۇستازدارى مەكتەپ ديرەكتورى بولۋدان نەگە قاشقاقتايدى؟» ، «ەڭبەكاقى از با، الدە ىنتالاندىرۋ جۇيەسى جەتكىلىكسىز بە؟» دەگەن زاڭدى ساۋالدار تۋىندايدى.
الما ايتۋاروۆانىڭ پىكىرىنشە، اۋىلدىق جەرلەردە مەكتەپ ديرەكتورىنىڭ لاۋازىمىن پەداگوگيكالىق قىزمەتكەرلەر قوسىمشا شارۋاشىلىق جانە اكىمشىلىك جۇمىستاردىڭ ەداۋىر كولەمىنە بايلانىستى تارتىمدى دەپ سانامايدى.
- وقۋ-تاربيە پروتسەسىن ۇيىمداستىرۋمەن قاتار، باسشىعا عيماراتتار مەن مۇلىكتەردى كۇتىپ ۇستاۋدى قامتاماسىز ەتۋ، كوممۋنالدىق قىزمەتتەردى، شارۋاشىلىق قىزمەت كورسەتۋدى، ماتەريالدىق-تەحنيكالىق قامتاماسىز ەتۋدى باقىلاۋ، سونداي-اق مەردىگەر ۇيىمدارمەن جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن ءوزارا ءىس-قيمىل جاساۋ جونىندەگى مىندەتتەر جۇكتەلەدى. بۇل فۋنكتسيالار ديرەكتوردىڭ جۇكتەمەسى مەن جاۋاپكەرشىلىگىن ەداۋىر ارتتىرىپ، قازىرگى جاعدايدا مۇعالىمدەر ءۇشىن اۋىل مەكتەبىنىڭ باسشىسى لاۋازىمىندا جۇمىس ىستەۋ شەشىمىن قابىلداۋعا ءجيى كەدەرگى بولىپ وتىر، - دەپ پايىمدايدى ول.
رەسمي ستاتيستيكاعا جۇگىنسەك، پاۆلودار وبلىسىندا قالالىق جەرلەردەگى مەكتەپ ديرەكتورلارىنىڭ ورتاشا جالاقىسى - 245988 تەڭگە، ال اۋىلدىق جەرلەردە - 307485 تەڭگە.
ورتا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا زەينەت جاسىنداعى 14 مەكتەپ ديرەكتورى بار. ونىڭ كوبى پاۆلودار اۋدانى (4) مەن اقسۋ قالاسىندا (3).
ەسكە سالا كەتەيىك، پاۆلوداردا كەيبىر ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىنىڭ باسشىلارى 10 جىلدان اسا ۋاقىت اۋىسپاعان.