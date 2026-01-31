ايەل ءتورت قىزىنا بىردەي ەسىم قويعان
استانا. قازاقپارات - ءتورت قىزىنا بىردەي ەسىم قويعان انا ءوزىن سىناعاندارعا اشىق تۇردە قارسى شىقتى. بۇل تۋرالى Stan.kz اقپارات اگەنتتىگى Dailymail.co.uk-عا سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.
ا ق ش-تىڭ كاليفورنيا شتاتىنداعى فورت-دجونس قالاسىنىڭ 47 جاستاعى تۇرعىنى مەري حەففەرنان الەۋمەتتىك جەلىدەگى جازباسىندا كۇيەۋى برايان ەكەۋى ءتورت قىزىنا دا مەري دەپ ات قويعانىن ايتىپ، كوپشىلىكتى تاڭعالدىردى.
كوپكە بىردەن تانىلعان جازباسىندا ول «ەكى جاقتان دا ماريا (مەري) ەسىمدى مىقتى كاتوليك ايەلدەردىڭ بار» ەكەنىن ءتۇسىندىرىپ، بالالارى دۇنيەگە كەلگەندە «وسى ءداستۇردى جالعاستىرۋدى» شەشكەنىن جازعان.
«شىنىمدى ايتسام، بىزدە ءبارى قىز بولىپ تۋادى دەپ ەشقاشان ويلاعان جوقپىز. ءبىراق باستالعان سوڭ، كەرى شەگىنەر جول قالمادى!» - دەپ جازدى ول.
بۇل مالىمدەمە الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ سان ءتۇرلى سۇراعىن تۋدىردى، كوپ قولدانۋشى ونىڭ قىزدارىن قالاي شاتاستىرمايتىنىنا تاڭداندى.
سونداي- اق كەيبىرى مۇنىڭ بولاشاقتا بالالارعا قالاي اسەر ەتەتىنىن ۋايىمداپ، ولاردىڭ دەربەستىگىن شەكتەپ قويۋى مۇمكىن دەپ قاۋىپتەندى.
الايدا حەففەرنان مۇنداي نازاردان ىڭعايسىزدانبايتىنىن جانە ءتورت قىزىنىڭ بارىنە مەري دەپ ات قويعانىنا ەرەكشە ماقتاناتىنىن ايتتى.
«ينتەرنەتتە ءاردايىم بىرەۋدىڭ ءوز پىكىرى بولادى. مەن بۇعان الاڭداپ، كوپ ۋاقىتىمدى جوعالتپايمىن. كەرىسىنشە، بۇل ادامدارعا ءبىزدى جانە مال شارۋاشىلىعىنداعى وتباسىلىق برەندىمىزدى [Five Marys دەپ اتالادى] جاقسىراق ەستە ساقتاۋعا كومەكتەسەدى»، - دەدى ول Daily Mail-عا بەرگەن سۇحباتىندا.
مەري حەففەرناننىڭ ايتۋىنشا، قىزدار ءوز ەسىمدەرىن جاقسى كورەدى. سونداي-اق ول حەففەرنان ءوز اۋلەتىندە مەري ەسىمدى «كۇشتى، وزىنە سەنىمدى ءارى شابىت بەرەتىن» تۋىستارى كوپ بولعانىن ايتتى.
سوندىقتان تۇڭعىش قىزدارى دۇنيەگە كەلگەندە-اق، وعان وسى ەسىمدى بەرگىلەرى كەلەتىنىن بىردەن تۇسىنگەن.
«بۇل ەسىمدى الىپ ءجۇرۋ - مەن ءۇشىن ۇلكەن مارتەبە. ال العاشقى قىزىمىزعا مەري دەگەن ات بەرۋ ءبىر اجەمىزدىڭ رۋحىنا قۇرمەت كورسەتۋدىڭ جانە ءداستۇردى جالعاستىرۋدىڭ تابيعي جولى سياقتى كورىندى. ماعان بۇل ەسىم ۋاقىتقا تاۋەلسىز ءارى ءماندى بولىپ سەزىلدى»، - دەدى ول.
كەيىن ەكىنشى قىزدارى تۋعان كەزدە دە، حەففەرنان «تاعى ءبىر اجەسىنىڭ قۇرمەتىنە» ونى دا مەري دەپ اتاۋدى شەشكەن.
وسىدان كەيىن بۇل ءۇردىستى جالعاستىرۋ كەرەك سياقتى اسەر پايدا بولعان كورىنەدى.
«ءبىز مەري، مەري جانە ساللي سياقتى ءارتۇرلى ات قويۋعا بارا المادىق! سول كەزدە وسى نۇسقانى ۇستانۋعا تۋرا كەلدى»، - دەدى ول.
ول كۇيەۋى ەكەۋى ءتورت قىز بالا دۇنيەگە كەلەدى دەپ كۇتپەگەنىن جەتكىزدى.
«ءبىراق باقىتىمىزعا وراي، بىزدە ەسىمدەرىن ارناۋعا بولاتىن مىقتى مەريلەر الدەقايدا كوپ بولىپ شىقتى»، - دەيدى ول.
ۋاقىت وتە كەلە مەري ەسىمى ولاردىڭ وتباسىنىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالىپ، وتباسىلىق مادەنيەتتى بىرىكتىرەتىن قۇندىلىققا ۇلاسقان. بۇل، اسىرەسە، قازىرگى زاماندا ءجاسوسپىرىم تاربيەلەپ وتىرعان كەزدە، وعان ءتىپتى دە قىمبات كورىنەدى ەكەن.
«مەري - كۇشتى ەسىم. مەن ءۇشىن ول كىشىپەيىلدىلىكتى، توزىمدىلىكتى جانە قۋاتتى بىلدىرەدى. بۇل ەسىم ۇرپاقتان- ۇرپاققا ساقتالىپ كەلەدى، ءارى ونىڭ ءبىزدىڭ وتباسىمىزدىڭ نەگىزىن بىلدىرەتىنىن ۇناتامىن»، - دەدى ول.
حەففەرنان ولاردىڭ شەشىمىنە باستاپقىدا كەيبىر دوستارى مەن تۋىستارى «تاڭعالعانىن» دا جاسىرمادى.
«كەيبىرىنە بۇل داستۇردەن تىس كورىندى. ءبىراق بىزگە ەڭ جاقىن ادامدار مۇنىڭ جاڭالىق قۋعاندىقتان ەمەس، ءداستۇر مەن ماعىناعا سۇيەنگەن شەشىم ەكەنىن ءتۇسىندى»، - دەدى ول.
ونىڭ سوزىنشە، ءتورتىنشى بالا دۇنيەگە كەلگەندە كەيبىرى ءتىپتى سۇراقتىڭ استىنا الىپ، «دجوردج فورمانعا ۇقساس» پىكىرلەر دە كوپ جازىلعان.
حەففەرنان قىزدارىن شاتاستىرىپ الماس ءۇشىن ءار قىزىنا كۇندەلىكتى قولداناتىن لاقاپ ات قويعانىن ءتۇسىندىردى. ۇلكەن قىزى مەري فرەنسيس - فرەنسي، ەكىنشىسى مەري ماردجوري - مەيزي، ءۇشىنشىسى مەري دجەين - دجەيدجەي، ال كەنجەسى مەري تەرەزا - تەسسا.
«كۇندەلىكتى ومىردە بۇل سيرەك شاتاستىرادى… تەك بۇكىل وتباسىمىزبەن اۋەجايدا تەكسەرىستەن وتپەك بولعاندا عانا»، - دەپ ازىلدەدى حەففەرنان.
ول بۇل «بولاشاقتا بۇل قىزدارىنىڭ دەربەستىگىنە اسەر ەتۋى مۇمكىن» دەپ الاڭداعاندارعا دا جاۋاپ بەردى.
«ولاردىڭ ءارقايسىسىندا وزىندىك ءقادىر- قاسيەت سەزىمى بەرىك جانە مىنەزدەرى مۇلدە بولەك. ورتاق ەسىم ولاردى انىقتاپ بەرگەن جوق، كەرىسىنشە، وتباسىلىق داستۇرمەن بايلانىستىردى»، - دەپ قورىتىندىلادى ول.
