ايدا بالايەۆا قىزىلشاعا قاتىستى جاعدايدى ەرەكشە باقىلاۋعا الۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەتتە پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆانىڭ توراعالىعىمەن جۇقپالى اۋرۋلاردىڭ تارالۋىنا قاتىستى كەڭەس ءوتتى. وندا قىزىلشانىڭ تارالۋ ماسەلەسى جەكە قارالدى، دەپ حابارلايدى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، وتكەن جىلدا قىزىلشاعا شالدىعۋ دەڭگەيى 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا %85عا تومەندەگەن. سونىمەن قاتار جىل باسىنان بەرى ەل اۋماعىندا قىزىلشانىڭ 1951 جاعدايى تىركەلگەن. اۋرۋشاڭدىقتىڭ ەڭ جوعارى كورسەتكىشتەرى استانا مەن الماتى قالالارىندا، سونداي-اق جامبىل جانە اتىراۋ وبلىستارىندا بايقالادى. اتالعان جاعدايلاردىڭ باسىم بولىگى 5 جاسقا دەيىنگى بالالار اراسىندا تىركەلگەن. اۋرۋعا شالدىققانداردىڭ كوپشىلىگى - ۆاكتسينا الماعان بالالار. ونىڭ ىشىندە ەكپەدەن باس تارتۋ سەبەپتى ەگىلمەگەندەر دە بار ەكەنى اتاپ ءوتىلدى.
كەڭەس بارىسىندا قىزىلشا بويىنشا سىرقاتتانۋشىلىق دەڭگەيى جوعارى وڭىرلەردىڭ اكىم ورىنباسارلارىنىڭ باياندامالارى تىڭدالدى.
پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى وڭىرلىك شتابتار دەڭگەيىندە قىزىلشا بويىنشا ەپيدەميولوگيالىق احۋالدى كۇن سايىن تالداپ وتىرۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتىپ، جەرگىلىكتى جەرلەردەگى باسشىلاردىڭ جەكە جاۋاپكەرشىلىگىنە ەرەكشە نازار اۋداردى.
سونداي-اق پروفيلاكتيكالىق ەكپەمەن قامتۋ ماسەلەسى جەكە قارالدى. ءبىرقاتار وڭىرلەردە جوسپارلى كورسەتكىشتەرگە قول جەتكىزىلمەگەنى ايتىلدى. اسىرەسە ماڭعىستاۋ وبلىسىندا نەگىزگى ۆاكتسينالاردىڭ بارلىق ءتۇرى بويىنشا قامتۋ دەڭگەيى تومەن كۇيىندە قالىپ وتىر. مۇنداي الشاقتىقتار ينفەكتسيالىق اۋرۋلاردىڭ تارالۋ قاۋپىن كۇشەيتەتىندىكتەن، باستاپقى مەديتسينالىق- سانيتاريالىق كومەك دەڭگەيىندە نىسانالى جانە جۇيەلى جۇمىستى كۇشەيتۋ قاجەتتىگى اتاپ ءوتىلدى.
كەڭەس قورىتىندىسى بويىنشا ايدا بالايەۆا قىزىلشاعا قاتىستى ەپيدەميولوگيالىق احۋالدى ەرەكشە باقىلاۋعا الۋدى، سونداي-اق حالىق اراسىندا يممۋنداۋدىڭ ماڭىزدىلىعى جونىندەگى اقپاراتتىق- ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جانداندىرۋدى تاپسىردى. بۇل باعىتتاعى جۇمىستى، ەڭ الدىمەن، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا كۇشەيتۋ قاجەت ەكەنى ايتىلدى.
وسىعان دەيىن مينيسترلىك وكىلدەرى قىزىلشا مەن تۇماۋ ءالى تىركەلىپ جاتقانىن مالىمدەگەن بولاتىن.