ايعا ۇشىپ بارا جاتقان استروناۆتار جەردىڭ تاڭعاجايىپ سۋرەتىن ءتۇسىرىپ الدى
استانا. قازاقپارات - NASA ايدى اينالىپ ۇشۋ كەزىندە «ارتەميدا II» ميسسياسىنىڭ ەكيپاجى تۇسىرگەن جەردىڭ جوعارى اجىراتىمدىلىقتاعى العاشقى سۋرەتتەرىن جاريالادى.
NASA- نىڭ مالىمەتىنشە، ميسسيا كومانديرى ريد ۋايزمان ەكيپاج جەردىڭ كوكتەگى ەڭ جاقىن كورشىسى - ايعا باعىت العان تراەكتورياعا شىعارۋ ءۇشىن قوزعالتقىشتى سوڭعى رەت ىسكە قوسۋ مانيەۆرىن اياقتاعاننان كەيىن وسى «تاڭعاجايىپ» سۋرەتتەردى تۇسىرگەن.
«سالەم، الەم» دەپ اتالعان العاشقى سۋرەتتە اتلانت مۇحيتىنىڭ شەكسىز كوگىلدىر ايدىنى كورىنەدى. ول جەردى كۇن تۇتقان ساتتەگى اتموسفەرانىڭ جىڭىشكە جارقىلىمەن جانە ەكى پوليۋستەگى جاسىل پوليارلىق شۇعىلامەن كومكەرىلگەن.
كادردا جەر توڭكەرىلىپ تۇرعانداي اسەر قالدىرادى: سول جاقتا ساحارانىڭ باتىس بولىگى مەن يبەريا تۇبەگى، ال وڭ جاقتا وڭتۇستىك امەريكانىڭ شىعىس بولىگى كورىنەدى.
NASA سۋرەتتىڭ تومەنگى وڭ جاق بۇرىشىنداعى جارىق پلانەتانى شولپان دەپ تانىدى.
سۋرەتتەر ەكيپاج جۇما كۇنى تاڭەرتەڭ اي وربيتاسىنا باعىتتايتىن تارتۋ كۇشىن قايتا باعدارلاۋ مانيەۆرىن ءساتتى اياقتاعاننان كەيىن تۇسىرىلگەن.
قوزعالتقىشتى ىسكە قوسۋ ناتيجەسىندە Orion عارىش كەمەسى جەر وربيتاسىنان شىعىپ، ونىڭ بورتىنداعى ءتورت عارىشكەر ايعا دەيىنگى 200 مىڭ ميلدەن استام قاشىقتىقتى ەڭسەرۋگە ءتيىس.
قازىرگى ۋاقىتتا عارىش اپپاراتى ەكيپاجعا ايدىڭ ارعى بەتىن اينالىپ ءوتىپ، قايتا ورالۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن تۇيىق تراەكتوريامەن قوزعالىپ كەلەدى. بۇل - 1972-جىلدان بەرى العاش رەت ادامنىڭ جەر وربيتاسىنان تىس ۇشۋى.
ەكيپاج ايدىڭ ارعى بەتىن 6 - ساۋىردە اينالىپ ءوتىپ، 10- ساۋىردە جەرگە ورالۋى ءتيىس.
مانيەۆر اياقتالعاننان كەيىن ەكيپاج مۇشەلەرى جەر- انانى سۋرەتكە ءتۇسىرۋ ءۇشىن «تەرەزەلەرگە جابىسىپ قالعانىن» ميسسيا مامانى دجەرەمي حانسەن حيۋستونداعى ۇشۋدى باسقارۋ ورتالىعىنا حابارلادى.
- ءبىز اي ساۋلەسىنە شومعان جەردىڭ قاراڭعى بولىگىن كورۋگە تاماشا مۇمكىندىك الىپ وتىرمىز، - دەدى ول.
كەيىنىرەك ۋايزمان حيۋستونداعى باسقارۋ ورتالىعىنا حابارلاسىپ، عارىش كەڭىستىگىن كورۋگە اسىققان استروناۆتاردىڭ تەرەزەنى ساۋساق ىزدەرىمەن بىلعاپ العانىن ايتىپ، ونى قالاي تازالاۋ كەرەگىن سۇراعان.
كوماندير باستاپقىدا جەردى مۇنداي قاشىقتىقتان ءتۇسىرۋ قيىن بولعانىن، سەبەبى ەكسپوزيتسيا پارامەترلەرىن ءدال باپتاۋ وڭايعا سوقپاعانىن ايتتى.
- بۇل ءۇيىڭنىڭ اۋلاسىنا شىعىپ، ايدى سۋرەتكە تۇسىرۋگە تىرىسقانمەن بىردەي. قازىر مەن ءدال سونداي سەزىمدەمىن، - دەدى ول باسقارۋ ورتالىعىنا.
الايدا قازىر بۇل ماسەلە شەشىلگەن.
ۋايزمان تۇسىرگەن تاعى ءبىر سۋرەتتە جەر كۇندىز مەن تۇنگە ءبولىنىپ كورىنەدى. جارىق پەن قاراڭعىلىقتىڭ وسى شەكاراسى تەرميناتور دەپ اتالادى.
كەيىن NASA جەردىڭ تۇنگى قاراڭعىلىققا باتىپ، ادامزاتتىڭ ەلەكتر شامدارى جىلتىلداپ تۇرعان تاعى ءبىر سۋرەتىن جاريالادى.
سونداي- اق NASA 2026 -جىلعى جەر سۋرەتىن 1972 -جىلى «Apollo 17» ەكيپاجى تۇسىرگەن ۇقساس كادرمەن سالىستىردى. بۇل - ادامداردىڭ ايعا سوڭعى رەت اياق باسقان كەزەڭى.
- سوڭعى 54 جىلدا ءبىز ۇزاق جولدان وتتىك، ءبىراق ءبىر نارسە وزگەرگەن جوق: ءبىزدىڭ ءۇيىمىز عارىشتان كەرەمەت كورىنەدى! - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالا كەتەيىك، 2 -ءساۋىر كۇنى NASA Orion عارىش كەمەسىن ايعا ۇشىردى. ودان كەيىن
«ارتەميدا-2» ميسسياسىنىڭ ەكيپاجى مىنگەن كەمە جەر وربيتاسىنان شىعىپ، ايعا بەت العانىن جازدىق.