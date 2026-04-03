ايعا اتتانعان ەكيپاج مۇشەلەرى كۇتپەگەن قيىندىققا تاپ بولدى
ايعا باعىتتالعان «ارتەميدا-2» ميسسياسى كەزىندە ەكيپاج مۇشەلەرى كۇتپەگەن تەحنيكالىق قيىندىققا تاپ بولدى. ۇزاق ساپار بارىسىندا زىمىران ىشىندەگى دارەتحانا ىستەن شىققان.
Space.com مالىمەتىنشە، اقاۋ قاراپايىم كورىنگەنىمەن اسا ماڭىزدى جۇيەلەردىڭ ءبىرى - دارەتحانادا تىركەلگەن. 10 كۇندىك ۇشۋعا ەسەپتەلگەن قۇرىلعى اۋەگە كوتەرىلگەن ساتتەن كەيىن كوپ ۇزاماي سىنىپ قالعان.
NASA وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، ماسەلە ءزار جيناۋ جۇيەسىنە بايلانىستى بولعان. دەگەنمەن قۇرىلعى تولىق ىستەن شىقپاعان: عارىشكەرلەر ونى قاتتى قالدىقتار ءۇشىن پايدالانا العان، ال باسقا قاجەتتىلىكتەردى بالاما تاسىلدەرمەن شەشكەن.
ەكيپاج بىرنەشە ساعات بويى جەرمەن بايلانىس ارقىلى اقاۋدى جوندەۋمەن اينالىسىپ، اقىرى جۇيەنى قالپىنا كەلتىردى.
NASA دەرەگىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا عارىشكەرلەر ءتورت ساعاتتىق دەمالىسقا كەتكەن. ودان كەيىن ولار وربيتانىڭ ەڭ تومەنگى بيىكتىگىن ارتتىرۋعا ارنالعان كەلەسى كەزەڭگە دايىندىقتى جالعاستىرادى.
