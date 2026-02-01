ايازدى كۇنى دالادان كەلە سالا ىستىق شاي ىشۋگە بولمايدى - دارىگەر ءتۇسىندىردى
استانا. قازاقپارات - ايازدى كۇنى دالادان كەلە سالا ىستىق سۋسىن ءىشۋ تىسكە زيان كەلتىرىپ، كاريەس قاۋپىن ارتتىرۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى «س م-ستوماتولوگيا» كلينيكاسىنىڭ تەراپيەۆت-ستوماتولوگى، پارودونتولوگ پاۆەل لىسەنكوۆ «يزۆەستيا» باسىلىمىنا بەرگەن پىكىرىندە ايتتى.
ماماننىڭ سوزىنشە، سۋىقتا ءتىس ەمالى مەن دەنتين قاتتى سالقىندايدى. ەگەر ۇيگە كىرە سالا ىستىق شاي نەمەسە تاعام تۇتىنىلسا، تەمپەراتۋرانىڭ كۇرت وزگەرۋىنەن ەمال بەتىندە كوزگە كورىنبەيتىن ميكروجارىقتار پايدا بولۋى مۇمكىن. ۋاقىت وتە كەلە مۇنداي زاقىمدار تىستەردىڭ سەزىمتالدىعىن ارتتىرىپ، كاريەستىڭ دامۋىنا قولايلى جاعداي جاسايدى.
سوندىقتان دارىگەر ايازدان كەيىن بىردەن ىستىق ءىشىپ-جەمەۋگە، الدىمەن تىستەردىڭ تەمپەراتۋراسى قالپىنا كەلگەنىن كۇتۋگە كەڭەس بەرەدى. بۇل قاراپايىم ساقتىق ءتىس ساۋلىعىن ساقتاۋعا كومەكتەسەدى.