اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك: قازاقستان الەمدەگى ۇزدىك 20 ەلدىڭ قاتارىنا ەندى
استانا. KAZINFORM - ەلدەگى اۋەجاي قاۋىپسىزدىگى %95,7 بولدى. بۇل تۋرالى بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ ءمالىم ەتتى.
- قازاقستان ي ك ا و تالاپتارىنا جوعارى دەڭگەيدە سايكەس كەلەدى. اۋەجاي قاۋىپسىزدىگى %95,7، اۋە كومپانيالارىنىڭ قاۋىپسىزدىك دەڭگەيى %82. وسى ناتيجەلەردىڭ ارقاسىندا ەلىمىز اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك بويىنشا الەمدەگى ەڭ ۇزدىك 20 مەملەكەتتىڭ قاتارىنا كىردى. قاۋىپسىزدىكتى ودان ءارى ارتتىرۋ ماقساتىندا اۋە اپاتتارىن تەرگەۋ ورتالىعى قۇرىلدى، - دەدى نۇرلان ساۋرانبايەۆ.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، اۆياتسيالىق اكىمشىلىككە حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ساراپشىلار تارتىلدى.
- ي ك ا و-مەن بىرلەسىپ 2050-جىلعا دەيىنگى ءتيىستى جوسپار ازىرلەنىپ جاتىر، ونى وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن قابىلدايمىز، -دەدى مينيستر.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستاننان تىكەلەي جۇرەتىن حالىقارالىق رەيستەردى كوبەيتۋدى تاپسىردى.