ايان:تيتانيك كەمەسىنە مىنۋدەن ءۇش رەت باس تارتىپ، امان قالعان جان
كولين ماكدونالد - تيتانيك كەمەسىنە مىنۋدەن ءۇش رەت باس تارتىپ، امان قالعان جان. ول كەمەنىڭ اپاتقا ۇشىراپ جاتقانى تۋرالى ايان ءتۇس كورگەن.
ءبىرىنشى رەت كولينگە ىسكەر سەرىكتەسى تيتانيككە العان ءوز بيلەتىن بەرگىسى كەلەدى. الايدا ماكدونالد ەش سەبەپسىز بيلەتتى الۋدان باس تارتادى. ەكىنشى جولى كلۋبتاعى لوتەرەيادان ۇتىپ الادى، ءبىراق ونى وزگە ادامعا بەرىپ جىبەرەدى. ءۇشىنشى رەت جۇبايى ۇيلەنۋ مەرەيتويىنا سىيلىق رەتىندە بيلەت ساتىپ الادى. سوندا ماكدونالد قارسى بولىپ، بيلەتتەردى كەرى وتكىزەدى. ول بۇنىڭ ناقتى سەبەبىن ەشكىمگە ايتپاعان. كەيىن كولين قايتىس بولعاننان سوڭ نەمەرەلەرى ونىڭ كۇندەلىگىن تاۋىپ الادى. وندا 1912 -جىلدىڭ 8 -ساۋىرىندەگى جازبا بار ەكەن. وندا بىلاي دەپ جازىلىپتى: «تاعى دا سول ءتۇس. الىپ كەمە سۋعا كەتىپ بارادى. مۇزداي سۋدا ايقايلاعان ادامدار. تەرگە مالشىنىپ ويانامىن».
ايتولعان ءجۇنىسحان
