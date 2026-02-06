ايۋ شاڭعى
تابانى تەرىمەن قاپتالعان جالپاق شاڭعى ءسال ەرتەرەكتە اركىمنىڭ شاتىرىندا جاتاتىن. اسىرەسە اڭشىلار قالىڭ قاردا تابانعا ىلە سالا تاۋعا اتتانار ەدى. وسى جولى كونەنىڭ كوزىندەي شاڭعىنى ارشاتىنىڭ ورمانشىلارىنان كوردىك.
قۇلىننىڭ بالتىر تەرىسىمەن قاپتالاتىن ايۋ شاڭعىنى قازاقتىڭ اڭشىلارى مەن مالشىلارى تىم- تىم ەرتەدەن پايدالانىپ كەلەدى. ىڭعايلىسى سول، تابانى تەرىمەن قاپتالعاندىقتان، ارتقا قاراي سىرعىمايدى. ال كەرى قايتقاندا، ەڭىسكە قاراي زۋلاپ وتىرادى. ورمان-توعايدىڭ اراسىندا بۇرىپ ۇلگەرسەڭىز بولعانى. قىرى بولماعاندىقتان، قولداعى جالعىز تاياق سۇيەنىش تە، تەجەگىش تە.
ات ومىراۋلاپ جارا المايتىن قاردىڭ بەتىمەن جۇرەتىن بىردەن ءبىر كولىك - وسى ايۋ شاڭعى. ءبورىسىرعاقتىڭ الدى بۇرقاسىنداتىپ نەشە كۇن تۇرعان. اۋىلدان ءارى تاۋتەكەلىگە قاراي ات ومبىلاپ جۇرە الماي قالعان سوڭ، ورمانشىلار ەرىكسىز اياققا ايۋ شاڭعى بايلاعان. مۇندايدا ەڭ الدىنا شىمىر جىگىتتەردى قويادى ەكەن. ءىز تۇسپەگەن قار بەتىنە شاڭعىمەن جول سالۋ - قيىننىڭ قيىنى. ءتۇزۋ جەر بولسا ءبىر ءسارى، ورگە قاراي ومبىلايدى. سوڭىنان كەلە جاتقاندارعا كەدەرگى بولماۋ ءۇشىن دە الدارىنا جۇيرىكتەرىن سالادى. ءسويتىپ، بەلگىلەنگەن سوقپاقتارداعى فوتوتۇزاقتى تەكسەرەدى، تۇياقتىلاردىڭ جەم-ءشوبىن قارايدى.
«باياعىدا وسى شاڭعىمەن اڭشىلار ءتاۋىر- اق ءجۇرۋشى ەدى. قازىر كوپ كەرەك قىلمايمىز. ايتپەسە، قالىڭ قاردا تاپتىرمايدى. جاسالۋى دا اسا قيىن ەمەس. تالدان تابانىن جونىپ، قۇلىننىڭ تەرىسىمەن قاپتايدى. ەرتەدە اتالارىمىز شاڭعىعا دەپ تال كورىپ كەتەتىن. رەتى كەلسە، قيىپ الىپ كەلىپ، كەپتىرىپ قوياتىن. تابانىنداعى تەرىسىنىڭ ءجۇنى ءبىر باعىتقا جىعىلىپ جاتقان سوڭ داعى ارتقا قاراي سىرعانامايدى»، دەيدى وسى ءوڭىردى بەس ساۋساعىنداي بىلەتىن ورمانشى ماناربەك وماروۆ.
ورمانشىلاردىڭ شاڭعىسىن اياققا ءبىز دە بايلاپ كوردىك. قالىڭ قاردا ءىز باسۋ كوزگە وڭاي كورىنگەنىمەن، وكپەنى كۇيدىرىپ، اياققا ەداۋىر سالماق تۇسىرەدى ەكەن. ايتپاقشى، ارشاتىلىقتار بۇنى ايۋ شاڭعى دەسەدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسى، كاتونقاراعاي اۋدانى، ارشاتى اۋىلى
مەرەي قاينار ۇلى
egemen.kz