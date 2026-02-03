اتىراۋلىق ساياحاتشى الەمدەگى ەڭ سۋىق جەرگە ساپارلادى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ قالاسىنىڭ تۇرعىنى بەرىك ەسەنعاليەۆ ادامدار تۇراتىن الەمدەگى ەڭ سۋىق جەر سانالاتىن ويمياكون ەلدىمەكەنىنە باردى. ول قازىر سول اۋماقتا قىستا بارعان العاشقى قازاقستاندىق ساياحاتشى رەتىندە ساپارلاپ ءجۇر.
قاڭتاردىڭ ورتاسىندا بەرىك ەسەنعاليەۆ جەر شارىنداعى سۋىق ءارى قۇپياعا تولى وڭىرلەردىڭ ءبىرى ياكۋتياعا جول تارتتى. ونىڭ ساپارداعى باستى ماقساتى - سولتۇستىك جارتىشاردىڭ «سۋىق پوليۋسى» اتانعان ويمياكون اۋىلىن كورۋ. ويمياكون - جەر بەتىندەگى ەڭ سۋىق مەكەن. ياكۋتيانىڭ بۇل ايماعىندا قاڭتار ايىندا تەمپەراتۋرا -50 گرادۋستى كورسەتىپ، كەيدە بۇل تەمپەراتۋرا ءبىر اپتاعا سوزىلادى. ويمياكون تاريحىنداعى ەڭ تومەنگى تەمپەراتۋرا -71,2 گرادۋستى قۇراعان. سۋىققا ءتوزىمدى ياكۋت حالقى بۇل ايازعا ابدەن ۇيرەنگەن.
ساياحاتشىنىڭ ايتۋىنشا، ول ۇزاق ۋاقىت بويى اڭىزعا اينالعان سۋىق پوليۋسىن ءوز كوزىمەن كورۋدى، سول وڭىردەگى قاتال تۇرمىس جاعدايىن سەزىنىپ، ساحا حالقىنىڭ مادەنيەتىمەن جاقىن تانىسۋدى ارمانداعان.
- بۇل ساپار مەن ءۇشىن جاي عانا ساياحات ەمەس، ءوزىمدى سىناۋعا، توزىمدىلىكتى تەكسەرۋگە جانە وزگە حالىقتىڭ ءومىر سالتىن تەرەڭىرەك تانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى بەرىك ەسەنعاليەۆ.
ياكۋتياعا جەتۋ جولى وڭاي بولماعان. بەرىك ادەيى قۇرلىق ارقىلى ساپارلاۋدى تاڭداعان. 11- قاڭتاردا اتىراۋ قالاسىنان شىعىپ، ياكۋتسك قالاسىنا 21- قاڭتاردا جەتكەن. استاناعا 1 كۇندى ايالداعان ۋاقىتتى قوسپاعاندا، جولعا 9 كۇن ۋاقىت كەتكەن. ناقتىراق ايتقاندا، ساياحاتشى بلوگەر اتىراۋ - استانا - پەتروپاۆل - ءنوۆوسىبىر - تىندا - نيجنيي بەستياح باعىتىمەن پويىزبەن ءجۇرىپ، ياكۋتسكىگە كولىكپەن جەتكەن. 4 ۋاقىت بەلدەۋىنەن ءوتۋ مەن ۇزاق جول ۇيقى رەجيمىنە اسەر ەتكەنىمەن، ساياحاتشىنى ماقساتىنا جەتۋدەن تايدىرماعان.
ساياحاتشى ەڭ سۋىق ەلدى مەكەندە سولتۇستىك شۇعىلانى كورگەن. سونداي-اق لەنا وزەنىنىڭ جاعاسىنداعى جارتاسقا، ياعني 2800 مەتر بيىكتىكتە قازاقستاننىڭ تۋىن ءىلدى. سول ءساتتى جانە ساپارىندا كەزدەسكەن ءتۇرلى اداممەن سۇحباتىن، جەرگىلىكتى حالىقتىڭ تۇرمىس-تىرشىلىگىن تاسپالاپ، الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىنا جاريالاپ وتىر.
- كوكتەمدە نەپالعا ساپارعا شىققىم كەلەدى. ول جاقتان «جابايى» نەمەسە «گالليۋتسينوگەندى بال»، اعىلشىنشا mad honey دەپ اتالاتىن بالدى جيناۋدى جوسپارلاپ وتىرمىن، - دەدى بەرىك ەسەنعاليەۆ.
اتىراۋلىق ازامات ساپار بارىسىندا كەزدەسكەن ازاماتتارعا قازاقستان تۋرالى قىزىقتى مالىمەت ايتىپ، ەلدىڭ باتىسىنداعى اسەر جەرلەردى كورۋگە شاقىرىپ، ەلگە تۋريستەر تارتىپ جاتىر.