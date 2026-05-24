اتىراۋلىق شەبەر بالىق تەرىسىنەن قوبىز جاسادى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋلىق قولونەر شەبەرى نۇرسۇلتان قاليەۆ ۇلتتىق اسپاپ جاساۋ ونەرىنە جاڭاشىلدىق ەنگىزىپ، قوبىزدىڭ شاناعىن بالىق تەرىسىنەن جاساپ شىقتى. شەبەردىڭ ايتۋىنشا، بۇل يدەيا ءوڭىردىڭ ەرەكشەلىگىن ۇلتتىق ونەرمەن ۇشتاستىرۋ ماقساتىندا تۋعان.
كوپ جىلدىق تاجىريبەسى بار شەبەر بالىق تەرىسىن وڭدەۋدىڭ كۇردەلى پروتسەسس ەكەنىن ايتادى. بۇگىندە ول قوبىزدىڭ ەرەكشە ءۇنىن شىعارۋ ءۇشىن تەك جايىننىڭ تەرىسىن ەمەس، باسقا بالىقتى دا پايدالانىپ كورمەك.
- تەرىنى تۇزداپ قويدىم. 10 شاقتى كۇن كەپتىرىپ، كۇننىڭ، جەلدىڭ استىندا قالماۋ كەرەك. كوپشىلىك بالىق تەرىسىنەن قالاي دىبىس شىعادى تاڭعالىپ جاتادى. بالىق تەرىسى وتە نازىك بولعانىمەن، دۇرىس وڭدەلسە، اسپاپ جاساۋعا جارامدى. اسىرەسە جايىن تەرىسىنىڭ قۇرىلىمى وزگەشە، قابىعى بولماعاندىقتان مالدىڭ تەرىسىنە ۇقساس. جۇقا بولسا دا بەرىك كەلەدى، - دەدى نۇرسۇلتان قاليەۆ.
شەبەردىڭ ايتۋىنشا، تابيعي ماتەريالدى اسپاپقا بەيىمدەۋ ۇلكەن ءتوزىم مەن ۇقىپتىلىقتىتالاپ ەتەدى. ءول اربىر دەتالدى بىرنەشە رەت تاجىريبەدەن وتكىزىپ بارىپ قولدانادى.
ەرەكشە تەحنولوگيامەن جاسالعان قوبىز كاسىبي مۋزىكانتتاردىڭ دا قىزىعۋشىلىعىن تۋدىرعان. قوبىزشى دينارا تىلەكقابىلوۆانىڭ ايتۋىنشا، جاڭا اسپاپتىڭ ءۇنى ەرەكشە قوڭىر بوياۋعا يە.
- بۇل قوبىزدىڭ شاناعى سيىر نەمەسە تۇيە تەرىسىنەن ەمەس، بالىقتان، ناقتىراق ايتقاندا جايىن تەرىسىنەن جاسالعان. بۇنداي تاجىريبە بۇرىن-سوڭدى كوپ كەزدەسپەگەن. دىبىسى قوڭىر، كۇيگە وتە لايىق اسپاپ»، - دەدى ول.
ماماندار مۇنداي جاڭاشىلدىق ۇلتتىق اسپاپ جاساۋ ونەرىندە سيرەك كەزدەسەتىن تاجىريبە ەكەنىن ايتادى.
نۇرسۇلتان قاليەۆ الداعى ۋاقىتتا ءدا داستۇرلى ونەر مەن زاماناۋي ىزدەنىستى ۇشتاستىرىپ، قازاق قولونەرىن جاڭا قىرىنان دامىتۋعا نيەتتى ەكەنىن جەتكىزدى.
بۇعان دەيىن اتىراۋلىق كاسىپكەر دەمالىس كەشەنىندە افريكالىق تۇيەقۇستاردى وسىرەتىنىن جازعان ەدىك.
اۆتور
نۇربيبى تەمىرتاسوۆا