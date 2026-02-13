اتىراۋدا مال شىعىنى تىركەلگەن اۋدانعا تاعى 45 توننا جەم جەتكىزىلدى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىسى يساتاي اۋدانى تۇشىقۇدىق اۋىلىنا ورال قالاسىنان 45 توننا جەم اكەلىندى. باستى ماقسات — اۋدان اۋماعىنداعى مال باسىن قىستان امان الىپ شىعۋ.
بۇل - كەبەك ەمەس، تارتىلعان اق بيداي جەمى. ءبىر كەلىسى 104 تەڭگەدەن ساتىلىمعا شىعارىلدى، ياعني، ءبىر قابى 2600 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر.
اۋداندىق كاسىپكەرلىك جانە اۋىل شارۋاشىلىعى ءبولىمىنىڭ باسشىسى ديدار ەسمۇحانوۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇل باعا نارىقتان ارزان. ويتكەنى، جەمدى جەتكىزۋ جۇمىستارىنا، ياعني تەحنيكاعا جانە وعان قاجەتتى جانار-جاعارمايعا اۋداندا جۇمىس ىستەيتىن كاسىپكەرلەر مەن ءىرى كومپانيالار دەمەۋشىلىك كورسەتكەن. مۇنداي جۇمىس الداعى اپتالاردا اۋداننىڭ وزگە دە اۋىلدارىندا جالعاسادى.
ايتا كەتەيىك، تۇشىقۇدىق اۋىلدىق وكرۋگى بويىنشا 127 شارۋا قوجالىعى، 357 جەكە تۇرعىندار مال شارۋاشىلىعىمەن اينالىسادى.
ەستەرىڭىزگە سالايىق، وتكەن اپتادا مۇنداي جۇمىس يساتاي اۋدانىنا قاراستى قامىسقالا اۋىلدىق وكرۋگىندە ۇيىمداستىرىلعان ەدى. ورالدان 39 توننا جەم جەتكىزىلدى.
سەبەبى، قاڭتاردا جاۋعان جاڭبىر قارعا ۇلاسىپ، جەر بەتىندە مۇزداقتىڭ پايدا بولىپ، تۇزدە جايعان تۇلىككە قيىن سوقتى. سالدارىنان 50 دەن اسا جىلقى ءولدى.