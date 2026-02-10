اتىراۋدا جەلتوقساننان بەرى 1500 گە جۋىق ءىرى قارادان جۇقپالى اۋرۋ انىقتالعان
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىسىنا قاراستى قۇرمانعازى مەن يساتاي اۋداندارىندا 1500 گە جۋىق ءىرى قارادان ۆيرۋستىق ديارەيا جانە ينفەكسيالىق رينوتراحەيت اۋرۋى انىقتالدى. بۇل جونىندە وبلىستىق اۋىل شارۋاشىلىعى جانە جەر قاتىناستارى باسقارماسى مالىمدەدى.
اۋرۋ بەلگىلەرى جەلتوقسان ايىنىڭ سوڭىندا بايقالعان. كەيىن ماماندار ارنايى زەرتتەۋ جۇرگىزىپ، سيمپتوماتيكالىق ەمدەۋگە كىرىسكەن. بۇگىندە 1 مىڭنان اسا مال اۋرۋدان ايىققان.
قازىرگى ۋاقىتتا يساتاي اۋدانىنا قاراستى زينەدەن، قۇرمانعازى اۋداندارىنا قاراستى دىڭعىزىل، ەڭبەكشى، بوكەيحان جانە قۇرمانعازى اۋىلدارىنا كارانتيندىك شەكتەۋلەر ەنگىزىلگەن.
انىعىن ايتقاندا، اتالعان ەلدىمەكەندەرگە مال كىرگىزۋگە جانە شىعارۋعا ۋاقىتشا تىيىم سالىندى.
- بۇل اۋرۋدىڭ تاراۋىنا مال تاسىمالى اسەر ەتىپ وتىر. ەكى اۋدان ترانزيتتىك دالىزدە ورنالاسقان. ياعني، كورشى ر ف اۋماعىنان ءتورت تۇلىك تاسىمالدانىپ جاتىر. الدىمەن مالدىڭ اۋزىندا جارا پايدا بولادى. ودان كەيىن سىلەكەيى اعىپ، ازىق جەمەي قالادى. سيمپتوماتيكالىق شارالاردى جۇرگىزۋ ناتيجەسىندە مال شىعىنى تىركەلمەدى، - دەدى اتىراۋ وبلىستىق اۋىل شارۋاشىلىعى جانە جەر قاتىناستارى باسقارماسىنىڭ ءبولىم باسشىسى سايران عۇدنان.
اقپان ايىندا وڭىرگە 12 اۋرۋعا قارسى 1 ميلليون 445 مىڭ دوزا ۆاكتسينا جەتكىزىلگەن. ولاردىڭ اراسىندا اتالعان اۋرۋعا قارسى ۆاكسينا دا بار. قازىرگى ۋاقىتتا وبلىستاعى بارلىق اۋىلعا ۆاكتسينالار تاراتىلىپ، اۋرۋدىڭ الدىن الۋ شاراسى ءجۇرىپ جاتىر.